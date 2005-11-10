Serie C, 8ª giornata: spiccano Reggiana-Spezia e Salernitana-Bari. La guida completa

Se Serie A e Serie B devono ancora riprendere il loro corso per la pausa nazionali, ecco che la Serie C è invece giunta all'8ª giornata del campionato, che vedrà però - per il citato motivato delle Nazionali - il rinvio dei match di tutte e tre le squadre U23 presenti in categoria.

GIRONE A

Torna una delle partite che lo scorso anno ha tenuto tutti con il fiato sospeso, quella tra Lecco e Union Brescia - che erano apparse le uniche timidi rivali di uno straripante Vicenza -, ma la novità è rappresentata anche da due esordi in panchina. Non facilissimo quello di Mario Tacchinardi alla guida della Giana Erminio, che farà visita a un temibile Treviso, mentre più abbordabile sembra l'esordio di Manuel Iori a Novara: la compagine piemontese farà visita alla Dolomiti Bellunesi.

GIRONE B

Scontro di altissima classifica tra Reggiana e Spezia, ma anche in questo raggruppamento esordio di due tecnici, con il Pineto del neo allenatore Alessandro Bruno che sarà impegnato contro il Guidonia Montecelio, mentre la Samb contro un Grosseto ancora imbattuto: riuscirà Filippo D'Alesio a risollevare la formazione marchigiana e a dare il primo dispiacere ai maremanni?

GIRONE C

Parecchi i match interessanti, che verranno chiusi domenica dal derby lucano ma anche da Salernitana-Bari; non da meno, comunque, il confronto tra Catania e Crotone. C'è poi il Cosenza alla ricerca della svolta, ma il Foggia sarà un avversario fastidioso.

Di seguito il programma completo:

SERIE C - 8ª GIORNATA

GIRONE A

Sabato 3 ottobre

Ore 14.30 – Cittadella-AlbinoLeffe

Ore 17.30 – Arzignano Valchiampo-Pergolettese

Ore 20.30 – Folgore Caratese-Desenzano

Ore 20.30 – Ospitaletto-Renate

Ore 20.30 – Pro Vercelli-Carpi

Domenica 4 ottobre

Ore 12.30 – Lecco-Union Brescia

Ore 12.30 – Treviso-Giana Erminio

Ore 17.30 – Dolomiti Bellunesi-Novara

Ore 20.30 – Alcione-Trento

Mercoledì 14 ottobre

Ore 16.00 – Juventus Next Gen-Lumezzane

Classifica: Cittadella 21, Union Brescia 15, Ospitaletto 14, Trento 13, Arzignano Valchiampo 13, Treviso 12, Dolomiti Bellunesi 10, Alcione Milano 10, Albinoleffe 9, Lumezzane 8, Lecco 8, Desenzano 7, Pergolettese 7, Juventus Next Gen 6, Pro Vercelli 6, Novara 6, Carpi 6, Folgore Caratese 6, Giana Erminio 3, Renate 2

GIRONE B

Sabato 3 ottobre

Ore 14.30 – Gubbio-Perugia

Ore 14.30 – Vado-Forlì

Ore 17.30 – Grosseto-Sambenedettese

Ore 17.30 – Livorno-Pescara

Domenica 4 ottobre

Ore 14.30 – Campobasso-Torres

Ore 14.30 – Guidonia Montecelio-Pineto

Ore 14.30 – Pianese-Ravenna

Ore 17.30 – Reggiana-Spezia

Ore 20.30 – Latina-Ostiamare

Mercoledì 28 ottobre

Ore 18.00 – Atalanta U23-Vis Pesaro

Classifica: Spezia 19, Ravenna 17, Grosseto 15, Reggiana 14, Livorno 14, Campobasso 11, Torres 11, Forlì 10, Perugia 10, Atalanta U23 9*, Guidonia Montecelio 9, Pescara 8, Ostiamare 7, Gubbio 7, Pineto 7, Latina 5, Vado 5*, Vis Pesaro 4, Pianese 3, Sambenedettese 2

* una gara in meno

GIRONE C

Sabato 3 ottobre

Ore 14.30 – Cavese-Casertana

Ore 14.30 – Sorrento-Casarano

Ore 17.30 – Giugliano-Barletta

Ore 17.30 – Monopoli-Savoia

Ore 20.30 – Catania-Crotone

Domenica 4 ottobre

Ore 14.30 – Cosenza-Foggia

Ore 20.30 – Audace Cerignola-Altamura

Ore 20.30 – Potenza-Picerno

Ore 20.30 – Salernitana-Bari

Martedì 27 ottobre

Ore 14.30 – Inter U23-Scafatese

Classifica: Potenza 16, Bari 16, Sorrento 15, Picerno 12, Casertana 12, Monopoli 11, Scafatese 10, Inter U23 10*, Casarano 10, Audace Cerignola 10, Catania 10, Salernitana 9, Foggia 8, Cavese 8, Barletta 7, Altamura 7, Savoia 6, Giugliano 4*, Cosenza 2, Crotone 0**

* una gara in meno

** penalizzato di 6 punti