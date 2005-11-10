Il Belgio travolge la Turchia: 3-0 e secondo posto alle spalle della Francia. Italia terza ma viva
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Daniel Uccellieri
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ieri alle 22:47Calcio estero
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02.10.2026 22:47Calcio estero
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Tutto facile per il Belgio, che batte nettamente la Turchia 3-0 grazie alla doppietta di Kevin de Bruyne e alla rete di Romelu Lukaku. Una vittoria che permette al Belgio di salire al secondo posto in classifica con 6 punti alle spalle della Francia, capolista con 7 dopo il pareggio con l'Italia. Gli azzurri sono terzi con 4 punti. Ultima ancora a quota zero la Turchia, con Vincenzo Montella che ora rischia seriamente l'esonero.
Classifica Gruppo 1
Francia 7
Belgio 6
Italia 4
Turchia 0
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