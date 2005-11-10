Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Giuntoli, la nuova Atalanta e i retroscena: "Da Kessie a Elmas a fari spenti: vi racconto"

TMW
Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
ieri alle 20:53Serie A
02.10.2026 20:53Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

A Trento è in corso il Festival dello Sport. Nel corso del panel "Una nuova Dea" - tenutosi presso il Palazzo della Provincia della città - ha parlato il direttore sportivo dell'Atalanta, Cristiano Giuntoli. Ecco di seguito le sue dichiarazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com.

Ci parli dell'acquisto di Gaetano?
"Lo conosco da tanti anni, è uno che ha fatto il trequartista, poi il centrocampista. Nell'ultimo anno ha fatto il centrocampista, per come lo conosco quando sono andato alla ricerca di un regista pensavo che potesse avere le caratteristiche adatte per il gioco di Sarri. Poi è italiano, è serio, grande lavoratore, non abbiamo esitato a puntarci e per me può essere utile anche alla Nazionale".

Era emozionato?
"Sì, il ragazzo era molto emozionato. Era bambino quando è cresciuto qui e veniva a fare il tifo, poi si è allenato con noi, ha giocato con noi. Era molto soddisfatto".

Sarri che ne pensa di lui?
"Lui parla in generale, non dei singoli acquisti. Sarri li ama quando li ha i giocatori. Li difende sempre, anche nelle camere segrete. Ha sempre una grande preoccupazione di difenderli e si prende sempre molte responsabilità. Non se le prende sul mercato, ti dice la sua, poi era sicuramente contento di averlo".

Elmas è arrivato senza che lo sapesse nessuno.
"Non dipende da noi, sono stati bravi il ragazzo, il suo entourage e il club di appartenenza che hanno mantenuto serietà. Non accade più nel calcio di oggi, è durata 4-5 giorni. Paura? Non paura, ma di solito esce sempre il nome, quindi... alla fine ho avuto paura, ma ho pensato forse stavolta ce la facciamo".

Kristensen è un rischio calcolato? Perché abituato a giocare a tre
"Ha una grande fisicità, è molto veloce nonostante la mole, ha buona tecnica, personalità nel giocare la palla. Noi vogliamo giocare a 4 e volendo partire da dietro, vero che non abbiamo fatto grandi risultati ma siamo fra le prime 4 per l'uscita da dietro e sta migliorando rispetto al passato grazie anche a lui. Operazione costosa, ringrazio la società che ce lo ha fatto fare, ma con un salario gestibile".

Per lui e Scalvini la palla non scotta.
"Assolutamente, parlano i numeri. Si stanno adattando bene a giocare a 4, si stanno aiutando, poi si può fare sempre meglio e migliorare. Abbiamo avuto l'infortunio di Hien che dopo la seconda sosta dovrebbe rientrare. Poi aspettiamo Kossounou. Poi ci sono giovani che valutiamo dell'Under 23 e vediamo come reagiranno quando chiamati in causa".

Come avete convinto Kessie?
"Facendo il surfista durante il mercato avevo capito che ci potesse essere qualche problemino di tempo (con la Juventus, n.d.r.). Lui aveva dato subito apertura. Lui e Luca Percassi hanno un rapporto di fiducia e stima pazzesca. Si è aperta in poco tempo e siamo stati bravi e fortunati a chiudere velocemente".

Su Rowe: hai avuto paura di non arrivare in tempo?
"C'è sempre un po' di tensione. Quando fai il 4-3-3 lui poteva rappresentare il profilo perfetto, ci siamo riversati su di lui già un po' prima. Il Bologna ha fatto un po' di resistenza, lui ha avuto grande volontà di venire".

Cabal è stata una possibilità?
"Un calciatore interessante come altri che abbiamo trattato, ma sappiamo cosa fare e quanto puntare o meno un calciatore in base alla situazione. Se viene a certe condizioni ci possiamo pensare, altrimenti no. Siamo stati molto fermi sull'andare avanti su uno e fermarci sull'altro, non siamo stati in balia di altri".

Che Atalanta hai trovato al tuo arrivo?
"L'Atalanta è fatta di grandi lavoratori e da persone dal grandissimo spessore umano. Ma soprattutto con grandi capacità. Per questo ci si sente come in famiglia. La famiglia Percassi sta continuando anche sul progetto legato ai giovani".

Il settore giovanile sforna giocatori.
"Una vera miniera. La proprietà investe molto tempo e denaro, con cura maniacale di ogni singola squadra, che viene trattata davvero con grande cura. C'è anche grande passione nel creare piccoli campioni. Abbiamo tanti ragazzi che possono far parlare di sé in futuro e vogliamo continuare su questa strada".

Che modello è quello dei Percassi?
"Il modello del lavoro. Fin dalla mattina si lavora a testa bassa, si sta insieme, ci si confronta con dialogo continuo. C'è profonda conoscenza, Luca è diventato uno dei manager più bravi in Italia".

Da avversario com'era venire a Bergamo?
"Come andare dal dentista, uso le parole di un grande allenatore (Guardiola, n.d.r.), ma sono vere".

La Conference aiuta o è una difficoltà?
"Abbiamo fatto una rosa di livello e con le tre gare ci sarà il coinvolgimento vero di tutti".

Sulemana e gli altri come stanno?
"Sulemana è quasi al rientro, manca una settimana. Hien bisogna aspettare la prossima sosta, Kossounou uguale. Raspadori ha poca roba, una cosa leggera, penso salterà una partita al massimo".

Obric è pronto?
"Siamo curiosi, ma ha giocato poco, noi siamo convinti che possa avere qualità, vediamo come reagirà quando sarà chiamato in causa".

In cosa Sarri ha visto miglioramenti nelle ultime partite nonostante i ko?
"La squadra è stata più corta, ha alzato il baricentro, nelle prime gare siamo stati più bassi, dal Cagliari ci siamo alzati tantissimo, abbiamo aumentato i tiri in porta. Con la Roma non siamo stati brillanti, ma tosti sì. L'abbiamo persa, ma la potevamo anche vincere. Con la Juve siamo stati ordinati, ma scolastici, conoscendo Spalletti lui vuole mantenere la palla. Ci manca qualcosa negli ultimi trenta metri, ma siamo convinti di fare bene. Il mister fa tanta didattica e c'è la volontà di capire l'essenza del suo gioco, quindi magari a volte pensano troppo a questo e devono sentirsi più liberi".

Kvaratskhelia: ci racconti il suo acquisto?
"Lui è nato il mio stesso giorno, il 12 febbraio. Gli stavamo dietro da tanto tempo. Poi scoppia la guerra e penso: 'Magari costa un po' meno ora'. Poi vedo che non lo prendeva nessuno e penso: 'Magari ha qualche problema...'. Dopo la guerra ha fatto calare un po' il prezzo. Racconto un aneddoto. Ci si mosse per tempo, era marzo. Quando ho capito che riuscivo a prenderlo lo feci vedere a Luciano (Spalletti). E lui: 'È fortissimo Cristiano, ma mi hanno detto che è impossibile da prendere'. Lui era già in Italia. Il giorno dopo Luciano va a casa a Milano. E io il giorno dopo ho detto a Kvara di andare a suonargli il campanello a casa".

Articoli correlati

Immagine news 1
Atalanta, Giuntoli: "Rowe ha spinto tanto per venire da noi. Cabal? Non c'erano le condizioni"
Immagine news 2
Atalanta, Giuntoli sugli infortunati: "A Hien e Kossounou servirà la prossima sosta. Raspadori..."
Immagine news 3
Atalanta, Giuntoli: "Non esprimiamo ancora il nostro potenziale ma siamo sulla strada giusta"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
22:00 Serie A
Gila spiega la scelta Milan (e non Inter), Diego Lopez lascia il Genoa? Le top news delle 22
Immagine news 2
21:55 Serie ATMW
TMWPellegrino: "Paratici mi seguiva da prima del Parma. Juve? La Fiorentina mi voleva davvero"
Immagine news 3
21:50 Serie ATMW
TMWAl Milan e non all'Inter, Gila: "Meglio un club che deve vincere che uno che ha già vinto tutto"
Immagine news 4
21:45 Serie A
Cagliari, Pisacane: "Qui c'è forte appartenenza. Romano? Mi sono basato su questo"
Immagine news 5
21:39 Serie A
Ganz: "L'obiettivo del Milan è la qualificazione Champions. Ramos pagato tanto, ora deve ripagare"
Immagine news 6
21:34 Serie ATMW
TMWFerrari sull'addio di Grosso: "L'anno scorso abbiamo cambiato a campionato già compromesso"
Immagine news 7
21:30 Serie ATMW
TMWRibery: "Toni mi ringrazi per tutti quegli assist. Gli ho chiesto se sia meglio a calcio o padel"
Immagine news 8
21:25 Serie A
Napoli, Noa Lang si sfoga: "Sono abituato ad essere un sostituto. Un fastidio con l'Olanda"
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
Per chi sta lavorando Roberto Mancini? Una vittoria a Parigi garantì a Spalletti altri nove mesi da CT, ma oggi c'è tutt'altro scenario politico
Primo piano
Immagine top news n.0 Al Milan e non all'Inter, Gila: "Meglio un club che deve vincere che uno che ha già vinto tutto"
Immagine top news n.1 Genoa, attento al Burnley: vuole il ds Diego Lopez, fissati nuovi colloqui. Il punto
Immagine top news n.2 Fiorentina, il dg Ferrari: "Lavoriamo per riportare un trofeo. Spiego il cambio di Grosso"
Immagine top news n.3 Lazio, Gattuso svela: "Per Gudmundsson si parla di due mesi di stop. Chiamo chi è via"
Immagine top news n.4 La rinascita dell'Italia passa anche da Fagioli. L'agente: "Contento dei suoi enormi progessi"
Immagine top news n.5 In chi ti rivedi oggi nel Milan? Pato: "Avrei detto Leao... Oggi mi piace tanto Pulisic"
Immagine top news n.6 Orsato al Festival di Trento: "L'arbitro deve scomparire come Massa in Roma-Inter"
Immagine top news n.7 Amorim dalla parte di Ramos: "Sta dimostrando il suo valore. Se guardate ogni gara con attenzione..."
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Koopmeiners può diventare una grande occasione. E tornare a essere un top
APP TMW
Immagine news podcast n.1 È sempre calciomercato: tante occasioni e opportunità ancora tra gli svincolati
Immagine news podcast n.2 Inter su Anguissa: i parametri zero di Marotta e le scelte dolorose di Chivu
Immagine news podcast n.3 I colpi da campione di Rowe. L'affare da record per il futuro del progetto Atalanta
Immagine news podcast n.4 Il volto nuovo che si è preso il Frosinone: Calvani è già leader. E sogna Rudiger
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Juve, più del 4° posto? Gli obiettivi stagionali secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Corvino parla di Juventus: "Il centravanti c'era, Vlahovic. E sugli altri attaccanti dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Bezzi sulla Juve: "Le parole di Carnevali sono un messaggio chiaro a Spalletti"
Serie A
Immagine box news Serie A Gila spiega la scelta Milan (e non Inter), Diego Lopez lascia il Genoa? Le top news delle 22
Immagine box news Serie A Pellegrino: "Paratici mi seguiva da prima del Parma. Juve? La Fiorentina mi voleva davvero"
Immagine box news Serie A Al Milan e non all'Inter, Gila: "Meglio un club che deve vincere che uno che ha già vinto tutto"
Immagine box news Serie A Cagliari, Pisacane: "Qui c'è forte appartenenza. Romano? Mi sono basato su questo"
Immagine box news Serie A Ganz: "L'obiettivo del Milan è la qualificazione Champions. Ramos pagato tanto, ora deve ripagare"
Immagine box news Serie A Ferrari sull'addio di Grosso: "L'anno scorso abbiamo cambiato a campionato già compromesso"
Serie B
Immagine box news Serie B Palermo, Ceccaroni: "Siamo in B, è vero, ma lavoriamo e giochiamo per un club da Serie A"
Immagine box news Serie B Dopo il capitano, è la volta di Ruocco: l'attaccante rinnova col Mantova fino al 2029
Immagine box news Serie B Verschaeren: "Sampdoria club meraviglioso e ricco di tradizione. La B non va sottovalutata"
Immagine box news Serie B Sampdoria, inaugurato a Bogliasco piazzale Paolo Mantovani: le parole degli ospiti
Immagine box news Serie B Padova, Calabro: "La squadra ha dato degli ottimi segnali, vorrei vedere dei miglioramenti"
Immagine box news Serie B Benevento, Prisco: "Lavorato con allegria. Le prossime due possono darci slancio"
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati 8ª giornata: il primo tempo sorride al Crotone sul Catania. Crisi Renate
Immagine box news Serie C Casertana, Espinal a rischio esonero? Il tecnico non si sbilancia: "È la società che decide"
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati 8ª giornata: Pergo ok sul finale. Vincono Samb (la prima) e Pescara
Immagine box news Serie C Casarano, si complica la posizione del tecnico Di Bari: non è da escludere l'esonero
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati 8ª giornata: dopo i primi 45', Samb a sorpresa avanti a Grosseto. Ok Arzignano
Immagine box news Serie C Ternana, Lisuzzo: "Confronto con la Nord costruttivo. Nessuna contestazione"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Francia-Italia
Immagine box news Pronostici Pronostico Belgio-Turchia, ultima spiaggia per Montella?
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, i risultati della 2ª giornata: il derby è giallorosso! La Roma batte la Lazio
Immagine box news Calcio femminile Parma femminile, Ambrosi: "Troppa foga nella ripresa. Ho fiducia nelle mie compagne"
Immagine box news Calcio femminile Parma femminile, Valenti: "C'è amarezza. Penso che potessimo giocarla meglio"
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile: primi tre punti dell'anno per Ternana e Fiorentina. Parma e Sassuolo ko
Immagine box news Calcio femminile Juventus Women, Rosucci dopo il rinnovo: "Questo posto per me diventerà casa"
Immagine box news Calcio femminile Ecco il rinnovo tra Martina Rosucci e Juventus Women: la storia continua fino al 2028
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Il Pallone d’Oro chi lo merita? Messi si porterà a casa il nono?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
3 ottobre 2009, Sneijder dà la vittoria all'Inter al novantaduesimo. Bucando Handanovic
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, le aspettative su Krstovic per la ripresa del campionato
Sportissimo
Newsticker
16:06 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere
30/09 Euro 2032, la corsa degli stadi entra nel vivo: investimenti per 5 miliardi
29/09 Bellinazzo, Chiuso e Cox/Manno vincono il Concorso letterario Coni
29/09 Juve: bilancio di ricostruzione, rosso di 66 milioni e nuovo aumento di capitale