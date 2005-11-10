Cessione Perugia, appuntamento al 23/10 per le firme. Alessandro Gaucci nuovo numero uno

Cessione Perugia, appuntamento al 23/10 per le firme. Alessandro Gaucci nuovo numero unoUfficiale
Tommaso Maschio
La cessione del Perugia dalle mani dell'attuale proprietario Javier Faroni ad Arenacuri è ormai cosa fatta. Con una nuota ufficiale infatti il club umbro ha annunciato che il 23 ottobre arriveranno le firme sui documenti per il passaggio delle quote societarie. Il nuovo presidente del Grifo sarà, come già preannunciato, Alessandro Gaucci.
Il comunicato del Perugia
Nell’ambito delle operazioni per la formalizzazione della compravendita del Club come da accordo preliminare siglato, le parti, per ragioni di opportunità legate alle necessarie formalità burocratiche, hanno concordato di firmare il 23 ottobre p.v. il contratto di cessione del 100 per cento delle quote del Perugia Calcio.
Nel frattempo, espletate le pratiche nei tempi tecnici minimi richiesti, Alessandro Gaucci assumerà la carica di Presidente dell’AC Perugia Calcio.
Questa soluzione concordata garantisce al Club, sin da subito, la necessaria serenità per perseguire i propri traguardi sportivi, nell’interesse superiore del Perugia Calcio e nel rispetto dei tifosi e della città.