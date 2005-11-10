Hellas Verona, buon test in amichevole: battuto il Lugano per 3-1
Tommaso Maschio
L’Hellas Verona vince l’amichevole di questo pomeriggio contro il Lugano per 3-1. A sbloccare l’incontro è l’attaccante Mosquera poco prima del 20° che, servito da un lancio lungo del portiere Perilli, difende palla, salta Gebhardt e deposita in rete lo 0-1 Hellas. Poco dopo arriva il raddoppio dei gialloblù con un gol dalla grande distanza di Sezonienko che manda il pallone sotto l’incrocio dei pali. Gli svizzeri si risvegliano a inizio ripresa accorciando le distanze con Castro, servito da Ajeti, che di punta beffa Perilli in uscita le firma il momentaneo 2-1. Poco dopo solo il palo salva i veronesi dal pareggio dopo un tentativo di Dos Santos, ma gli ospiti reagiscono subito e al 56° Iannoni sfrutta una respinta corta su tiro di Harroui per firmare il definitivo 3-1.
Il tabellino di Lugano-Hellas Verona 1-3
Reti: 19' Mosquera (H), 28' Sezonienko (H), 46' Castro (L), 56' Iannoni (H)
LUGANO (3-5-2): Gebhardt; Papadopoulos (dal 46' Mai), Kelvin, Bichsel (dal 60' Carbone); Zanotti (dal 46' Cimignani), Dos Santos (dal 60' Ajdin), Grgic (dal 46' Bislimi), Kendouci (dall'80' Jakupovic), Marques Martim (dal 46' Pihlstrom); Castro, Ajeti (dall'80' Gervasini). A disposizione: Mina, Raffa. Allenatore: Mattia Croci-Torti
HELLAS VERONA (4-3-3): Perilli; Zappa, Dawidowicz (dal 77' Tagne), Calabrese (dal 74' Frese), De Battisti (dal 46' Fallou); Lella (dal 46' Bernede), Iannoni (dal 62' Ekuban), Le Borgne (dal 46' Harroui); Sezonienko (dal 77' Zanin), Mosquera (dal 46' Akale), Sarr (dal 46' Livramento). A disposizione: Leali, Raccanello, Albertini, Luchetti. Allenatore: Marco Baroni
Arbitro: Luca Piccolo (Sez. di Bellinzona)
Assistenti: Silvano Giulini (Sez. di Ticino), Adrian Lanz (Sez. di Zurigo)
NOTE. Ammoniti: 18' Mosquera, 46' Harroui