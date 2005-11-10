Derby di Roma e Milan-Juventus, il programma della 2ª giornata di Serie A Women

La Serie A Women scenderà in campo in questo fine settimana per poi fermarsi e dare spazio alle gare delle nazionali con l’Italia che sarà impegnata nella doppia sfida alla Bielorussia (9 ottobre in trasferta, 13 ottobre in casa) valida come semifinale dei play off di qualificazione al Mondiale della prossima estate in Brasile.

Il programma del sabato: c’è il derby di Roma

La sfida più importante di quest’oggi è senza dubbio il derby della Capitale fra Roma e Lazio che andrà in scena alle ore 18:00 con diretta su RaiSport (oltre che su DAZN come tutte le altre cinque sfide). Le giallorosse arrivano dalla batosta europea contro il Barcellona e vorranno rifarsi contro le cugine che, dal canto loro, sono alla ricerca del primo successo in campionato. Prima andranno in scena lo scontro salvezza fra Parma e Ternana Women e una sfida fra due squadre che vogliono provare a inserirsi nelle zone nobili di classifica come Fiorentina e Sassuolo.

Il programma della domenica: c’è Milan-Juve

Ad aprire il programma sarà il Como 1907 che andrà a Napoli per cercare di conquistare un’altra vittoria e restare in vetta, ma le partenopee non saranno una rivale semplice per le lariane. A seguire ci sarà l’altro big match di giornata con la Juventus impegnata sul campo del Milan. A chiudere la sfida lombarda fra il Como Women e l’Inter con quest’ultime che vogliono proseguire il momento positivo (4 punti in Champions League) anche in campionato.

Il programma della 2ª giornata di Serie A Women

SERIE A WOMEN - 2ª GIORNATA

Sabato 3 ottobre 2026

Parma-Ternana Women ore 12:30

Fiorentina-Sassuolo ore 15:00

Roma-Lazio ore 18:00 (diretta RaiSport)

Domenica 4 ottobre

Napoli Women-Como 1907 ore 12:30

Milan-Juventus ore 15:00

Como Women-Inter ore 18:00

La classifica di Serie A Women

Como 1907 3

Juventus 3

Roma 3

Inter 3

Como 3

Lazio 1

Parma 1

Ternana 0

Napoli 0

Fiorentina 0

Sassuolo 0

Milan 0