Juventus, svolta italiana: Palmisani, Leoni e Ndour nel mirino. Vicario verso il riscatto

La Juventus guarda al futuro con l'obiettivo di recuperare parte di quel DNA italiano che ha caratterizzato i cicli più vincenti della storia bianconera. Secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, dopo un mercato estivo prevalentemente orientato verso giocatori stranieri, Giovanni Carnevali vuole aumentare progressivamente la presenza di azzurri nella rosa. Lo stesso dirigente, intervenendo al Festival dello Sport di Trento, ha confermato l'interesse per Lorenzo Palmisani: "È un portiere che ha futuro ed è italiano, aspetto importante perché noi vogliamo ampliare il gruppo di italiani nella rosa".

L'idea della società sarebbe quella di individuare nuovi punti di riferimento da affiancare a Manuel Locatelli e agli altri italiani già presenti, con operazioni da sviluppare soprattutto nell'estate 2027, senza escludere qualche movimento già a gennaio.

Vicario verso la conferma, piace Palmisani

Il primo dossier riguarda la porta. Guglielmo Vicario, arrivato in prestito dal Tottenham, avrebbe convinto pienamente la Juventus grazie alla sicurezza tra i pali, alla capacità di giocare con i piedi e alla personalità mostrata all'interno dello spogliatoio. Dopo aver valutato in estate profili come Alisson, Martinez e Suzuki, alla Continassa sarebbero sempre più orientati a confermare il portiere italiano. A favorire l'operazione c'è anche il costo del riscatto, indicato dalla Gazzetta in circa 8 milioni di euro. Vicario, però, non esclude Palmisani. La Juventus starebbe pensando di muoversi già a gennaio per anticipare la concorrenza sul giovane portiere del Frosinone, protagonista anche con l'Under 21. In prospettiva, i due potrebbero quindi ritrovarsi insieme a Torino.

Leoni osservato speciale

Attenzione particolare anche alla difesa. Tra i profili italiani che giocano in Premier League, quello seguito con maggiore interesse sarebbe Giovanni Leoni. Il difensore classe 2006 del Liverpool sta completando il recupero dopo il grave infortunio al ginocchio della scorsa stagione. La Juventus avrebbe già effettuato un sondaggio per un prestito, senza però trovare apertura da parte del club inglese. I bianconeri non avrebbero comunque abbandonato la pista: il direttore tecnico Frederic Massara e il direttore sportivo Giovanni Ottolini sarebbero intenzionati a far seguire Leoni con grande continuità una volta tornato in campo. Più complicate, invece, le piste che portano a Riccardo Calafiori e Marco Palestra, considerati ormai difficilmente raggiungibili per valutazione e status.

Kayode e Ndour completano la lista

Nei radar della Juventus figura anche Michael Kayode, terzino del Brentford ed ex settore giovanile bianconero. Il 22enne, reduce dall'esordio con l'Italia di Roberto Mancini, viene considerato un altro possibile obiettivo per il futuro. A centrocampo, invece, la società punta ad aumentare fisicità e dinamismo. Una delle idee più interessanti porta a Cher Ndour, 22enne della Fiorentina e dell'Under 21. Il centrocampista viola, cresciuto avendo Paul Pogba come uno dei propri riferimenti, rappresenterebbe perfettamente la nuova strategia juventina: giovani italiani, margini di crescita e caratteristiche fisiche importanti.