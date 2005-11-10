Roma, Cristante si ferma: salta Como e rischia anche il Real. Chance per De Roon

Brutte notizie per la Roma di Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Bryan Cristante non sarà a disposizione per la trasferta contro il Como e rischia seriamente di saltare anche la successiva sfida di Champions League contro il Real Madrid di José Mourinho. A confermare l'assenza è stato lo stesso Gasperini da Trento. Il problema riguarda un'infiammazione al ginocchio destro, diversa dal fastidio lombare che aveva già impedito al centrocampista di rispondere alla convocazione in Nazionale.

Un'assenza pesante per Gasperini

Cristante rappresenta uno dei punti fermi della Roma. Il tecnico giallorosso vi ha rinunciato pochissimo in questo avvio di stagione, tanto che il centrocampista friulano è tra i giocatori più utilizzati della rosa. La sua ultima assenza prolungata risaliva alla scorsa stagione, quando una lesione ai legamenti della caviglia destra lo aveva costretto a restare fuori per oltre un mese. Da allora Cristante aveva garantito grande continuità, diventando un elemento fondamentale per equilibrio, costruzione e inserimenti offensivi.

De Roon verso il debutto dal primo minuto

Per sostituirlo, Gasperini sembra orientato verso Marten de Roon. L'olandese, finora utilizzato soltanto a gara in corso, potrebbe dunque fare il proprio esordio da titolare con la maglia della Roma. Le sue caratteristiche lo rendono il sostituto più naturale di Cristante: capacità di proteggere la difesa, gestione del pallone e letture tattiche. In caso di scelta conservativa, De Roon dovrebbe agire accanto a Koné.

Pisilli spera

Non è però l'unica soluzione a disposizione di Gasperini. Il tecnico potrebbe anche decidere di arretrare Koné nel ruolo di regista, seguendo quanto già visto con la Nazionale francese, e affidare una maglia a Pisilli. Qualunque sia la scelta, l'assenza di Cristante peserà. Contro il Como, e probabilmente anche contro il Real Madrid, Gasperini dovrà ridisegnare uno dei reparti più stabili della sua Roma.