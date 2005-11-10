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Francia-Italia 1-1, le pagelle: Donnarumma fenomeno, Bastoni segna e mura

Gaetano Mocciaro
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Gaetano Mocciaro
ieri alle 22:53Serie A
02.10.2026 22:53Serie A
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© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia esce imbattuta dallo Stade de France, strappando un prezioso pareggio che la tiene in corsa nella qualificazione al turno successivo di Nations League e, nel peggiore dei casi, prova ad allontanarla dallo spettro playout. Bastoni trova un altro gol dopo quello a Bursa, rispondendo alla magia di Olise su punizione. Queste le pagelle di Francia-Italia 1-1:

LE PAGELLE DELLA FRANCIA (a cura di Paolo Lora Lamia)

Maignan 6 - In avvio si mostra reattivo sul tocco ravvicinato di Kean, che comunque gli facilita abbastanza il compito. Per il resto, impegnato abbastanza poco. Non ha grosse responsabilità sul gol di Bastoni.

Kalulu 6 - Il terzino della Juventus è sempre di supporto alla manovra offensiva. In questo senso, si fa preferire nella prima parte di gara.

Jacquet 7 - Prestazione estremamente solida del centrale del Liverpool, che in coppia con Upamecano tira su una vera e propria muraglia e non cala di tono rispetto al compagno.

Upamecano 5 - Parte con autorità nella sua area di rigore, dove concede poco o nulla. Molto più in difficoltà dopo l'intervallo, soprattutto contro Kean. Nel finale, lascia i suoi in 10 per doppia ammonizione.

Truffert 6 - Si fa rispettare nel duello con Kayode, oltre a spingere dalla sua parte e provare anche la conclusione.

Cherki 6,5 - Un professore che dipinge calcio. Serve spesso i compagni con i giri contati. Un fallo su di lui porta alla punizione del vantaggio. Dal 77' Camavinga 6 - Entra con buon piglio, avendo due occasioni nel finale sventate da un super Donnarumma.

Da Cunha 5,5 - Confermato in mezzo al campo, gioca una gara più di sostanza che di qualità. Da matita rossa, però, la leggerezza che dà il via a Bastoni per l'1-1. Dall'88' Lacroix sv.

Rabiot 6 - Fa sentire la sua presenza, rendendosi pericoloso soprattutto nel secondo tempo. Una frazione di gioco in cui però commette anche un errore in occasione del pari azzurro.

Olise 7,5 - Il migliore dei suoi. Dopo un primo tempo ordinario, nella ripresa veste i panni della superstar: un'occasione sventata da Donnarumma, un tacco geniale a liberare Cherki e, soprattutto, una punizione magistrale che sblocca il match.

Dembelé 5,5 - Scelto come riferimento centrale dell'attacco, non riesce ad incidere secondo i suoi standard abituali.

Doué 6,5 - Partendo da sinistra, crea spesso e volentieri dei pericoli. Spina nel fianco per la difesa azzurra. Dal 77' Barcola sv.

Allenatore: Zidane 6,5 - La sua Francia sa giocare di squadra e sfruttare le individualità di spicco che vanta. Una leggerezza in difesa costa 2 punti.

- - -

LE PAGELLE DELL'ITALIA (a cura di Gaetano Mocciaro)

Donnarumma 7,5 - Inoperoso nel primo tempo, straordinario nella ripresa con ripetute parate di ogni tipo. Sulla magia di quest'ultimo su punizione non può nulla.

Kayode 7 - Forza fisica straripante, coraggio, buone scelte. E quelle rimesse che sono dei cross. La sua posizione sulla destra è più salda dopo stasera.

Scalvini 6,5- Meno in evidenza di Bastoni ma comunque efficace nelle sue chiusure.

Bastoni 7,5 - Si sta scoprendo goleador. Secondo gol consecutivo, miglior marcatore del Mancini-bis. Oltre all'abilità nel costruirsi il gol è stato notevole anche nelle chiusure difensive. Sorpattutto quella nel finale su Olise.

Calafiori 6 - Questa sera rinuncia alle avanzate, limitandosi al ruolo di terzino ben interpretato soprattutto nel primo tempo.

Frattesi 6 - La partita non lo mette nelle condizioni di esaltare le sue caratteristiche. Resta schiacciato, eppure ha nel primo tempo una grande occasione. Sfortunato nella circostanza. Dall'80' Doumbia sv.

Tonali 6 - Schiacciato davanti alla difesa dal pressing francese, dà comunque una grossa mano in difesa distribuendo il pallone con precisione. Dal 62' Barella 6 - Discreto ingresso in campo.

Fagioli 6 - Partita di sacrificio dove riesce anche a inventare un paio di giocate illuminanti. Dal 90' Scamacca sv.

Kean 6 - Spreca una facile palla gol che avrebbe potuto indirizzare la partita in nostro favore. Ha poche occasioni, ma ha il merito di essere lì a sgomitare sempre. E ci regala la superiorità numerica, costringendo Upamecano al fallo da rosso.

Pio Esposito 6 - Non ha una singola occasione da gol, eppure si fa apprezzare per il suo gioco spalle alla porta e per i falli che riesce a conquistare. Quasi manda in gol Frattesi nel primo tempo. Dal 62' Vergara 6,5 - L'ingresso che ci voleva. Dà freschezza e imprevedibilità con i francesi che faticano a contenerlo.

Sebastiano Esposito 6 - Questa volta non brilla troppo. Schierato questa volta a destra, quasi manda in gol Kean dopo pochi minuti. Poi è una sofferenza, dove è costretto a fare anche il terzino. Dall'80' Maldini sv.

Commissario tecnico: Roberto Mancini 6,5 - Il calcio champagne di Bursa lascia spazio a uno stile molto più pratico contro una delle squadre più forti al mondo. E nella sofferenza riesce a strappare un punto prezioso più per il morale che per la classifica. E riuscendo comunque ad avere occasioni da gol. Azzeccata la scelta di Vergara per scuotere la squadra.

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