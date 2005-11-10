Juve Stabia, De Giorgio: "Vicende societarie ci responsabilizzano. Vogliamo la salvezza"

Conferenza stampa in casa Juve Stabia per il tecnico Pietro De Giorgio che ha fatto il punto dopo le amichevoli contro Quarto e Palmese, con domani quella contro la Lazio, e sulla situazione che vive il club dopo l’ennesimo caos societario: “Le vicende extracalcistiche che hanno riguardato la società sono state un bel colpo, c’è stato poi un incontro decisivo con gli amministratori giudiziari che ci hanno rassicurato. Ora dobbiamo tirare fuori qualcosa di positivo dalle cose negative, abbiamo avuto modo di parlarne in gruppo per ricompattarci visto che non è una bella situazione. Ma deve responsabilizzarci di più per conquistare la salvezza”.

Sul lavoro durante la sosta

De Giorgio poi si sofferma sul lavoro svolto in questa pausa per le nazionali: “Abbiamo continuato a lavorare se si escludono i primi tre-quattro giorni, non possiamo perdere energie su quello che non possiamo controllare e dobbiamo pensare al campo. Sono molto contento del lavoro svolto, sia a livello tattico sia fisico, abbiamo disputato già due amichevoli e domani ne faremo un’altra molto impegnativa per dare minuti a chi ne ha avuto di meno. - prosegue il tecnico come riporta Stabiachannel.it - Capisco che il mio modo di fare calcio richieda anche un periodo di adattamento, abbiamo velocizzato la manovra da dietro e stiamo cercando molto di più i tre attaccanti. Abbiamo avuto modo di rivedere il nostro percorso e vedere dove siamo arrivati è un buon segno”.

Sui giovani che stanno emergendo

Il tecnico gialloblù si è poi soffermato su alcuni giovani che si stanno mettendo in mostra in questo avvio di campionato: “Fernandes domani giocherà un tempo, farò due formazioni diverse che giocheranno 45 minuti a testa. Qualche ragazzo come Patanè resterà invece a riposo perché è fra quelli che hanno fatto doppio allenamento. Tatticamente era leggermente indietro, è un esterno che preferisce giocare molto sulla linea. Ha qualità importanti da esterno ed è un giocatore con caratteristiche diverse, ma deve essere ancora un po' più concreto e migliorare alcune scelte. - prosegue De Giorgio - Colgo l'occasione per parlare di Sandrucci e Caccavo, che sto aspettando. Darò spazio anche a qualche ragazzo. I giovani che hanno avuto meno spazio inizieranno a giocare”.

Sull’avvio di stagione delle Vespe

Infine De Giorgio si sofferma sull’avvio della stagione e su una classifica su cui pesa la penalizzazione: “Ovviamente ci preoccupa, siamo ultimi e ne abbiamo parlato. Quattro punti in meno non sono pochi, ma questo deve darci forza per migliorare la nostra posizione. Ci riusciremo perché sono soddisfatto di quello che stiamo facendo”.