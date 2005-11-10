Cremonese, frattura al polso sinistro per Licina. È stato già operato al J Medical

Dopo l'infortunio subito nell'amichevole fra Cremonese e Juventus giocata questo pomeriggio, il fantasista grigiorosso (ma di proprietà dei bianconeri) Adin Licina è stato operato per la riduzione della frattura al polso sinistro. Il giocatore dovrà restare a riposo per i prossimi tre giorni prima di nuove valutazioni. Non sono dunque ancora chiari i tempi di recupero del classe 2007, né se sarà a disposizione di mister Pecchia per il rientro in campo dopo la pausa per le nazionali.

Il comunicato della Cremonese su Licina

Adin Licina, in seguito al trauma contusivo-distorsivo rimediato nella sfida amichevole dello Juventus Training Center, è stato sottoposto ad un intervento di riduzione della frattura del polso sinistro. L’intervento, eseguito in accordo tra Cremonese e Juventus, è stato svolto dal Dr. Pegoli presso il J-Medical ed è perfettamente riuscito.

Ulteriori valutazioni verranno effettuate dopo le prossime 72 ore di riposo.