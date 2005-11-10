Napoli, McTominay attende il test per l'idoneità: se è ok, può rientrare dopo la sosta

Il Napoli è pronto a ricevere un verdetto definitivo sul rientro del suo guerriero scozzese. Scott McTominay, ai box da settembre per una lieve aritmia, martedì 6 ottobre si sottoporrà al test di idoneità sportiva. Un passaggio fondamentale, dopo l’intervento di ablazione effettuato lo scorso 8 settembre in Inghilterra.

Possibile rientro dopo la sosta

Come riporta il Corriere dello Sport, solo in caso di esito positivo il centrocampista potrà riaggregarsi al gruppo e consentire a Max Allegri di valutare un’eventuale convocazione per la sfida di campionato contro il Frosinone, in programma sabato 10 ottobre al Maradona. Una decisione quindi che passera da tecnico e staff medico, ma solo dopo aver superato questo esame.

Come procede il recupero

Il programma stilato dallo staff medico e dai preparatori azzurri procede con estrema cautela, senza alcuna forzatura. Dopo il necessario periodo di riposo post-operatorio, McTominay ha intrapreso una tabella di riatletizzazione personalizzata per riavvicinarsi gradualmente ai ritmi della squadra. Nei giorni scorsi lo scozzese ha alternato il lavoro di forza in palestra alle prime uscite sul campo, incrementando in maniera progressiva i carichi di lavoro. Anche in occasione del test contro l'Avellino, la linea non è cambiata: mentre i compagni erano impegnati nel test sul terreno di gioco, McT ha proseguito il proprio percorso individuale lavorando a parte insieme agli altri sei compagni attualmente in fase di recupero.