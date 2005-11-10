L'Italia esce indenne dallo Stade de France. E Bastoni si scopre goleador

Un ottimo pareggio dell'Italia, per il morale e per la classifica. E un indizio importante: non siamo quelli visti contro il Belgio, troppo brutti per essere veri. Contro la Francia, a Saint-Denis, arriva un prezioso 1-1 dove la squadra di Mancini sa soffrire ma quando esce la testa fuori dalla propria area sa far male. Ci vuole una prodezza di Olise su punizione per superare un Donnarumma strepitoso. Bastoni ci mette una pezza rubando palla a Da Cunha e superando Maignan in uscita. E col contemporaneo successo del Belgio sulla Turchia siamo terzi, con 4 punti in classifica, ma al momento sufficienti per evitare i playout essendo la migliore delle terze classificate, in attesa di Croazia-Inghilterra.

BASTONI AL SECONDO GOL DI FILA, MANCINI SI GODE LA CRESCITA DELLA SQUADRA

Mancini applaude la prova dei suoi, sottolineando la capacità di saper soffrire, difendere e attaccare: "I risultati cambiano le opinioni. Oggi era una partita difficile, alla fine Donnarumma ci ha salvato quando doveva salvarci, ma tutta la partita è stata fatta bene contro una squadra incredibile".

Bastoni si gode il secondo gol consecutivo e dichiara: "Sono tanto orgoglioso dei ragazzi, non era scontato. Siamo felici ma chiedo grande equilibrio e calma nei giudizi. Il nostro obiettivo è trovare un'Italia riconoscibile".

Appuntamento a lunedì a Bologna contro la Turchia: vincere potrebbe permettere agli azzurri di chiudere la finestra di settembre-ottobre al secondo posto.