Dopo 95 partite di fila da titolare in A, Svilar si ferma. Ecco quali partite salterà

Brutta notizia per la Roma che perde per un mese Mile Svilar. Un guaio per Gian Piero Gasperini che perde il miglior portiere dell'ultima Serie A nel periodo più intenso di partite. Fin qui il numero 99 non aveva perso nemmeno un minuto e per trovare l'ultima partita in cui non è sceso in campo dobbiamo risalire al 29 gennaio 2026, nell'ultima partita di League Phase di Europa League contro il Panathinaikos, dove scese in campo Pierluigi Gollini.

Da 95 partite consecutive sempre titolare in campionato

In campionato invece, l'ultima volta in cui non era lui a difendere i pali della Roma risale al 10 febbraio 2024, in un Roma-Inter 2-4 con Rui Patricio titolare. Per Svilar fu l'ultima volta da dodicesimo: lanciato la settimana seguente contro il Frosinone (vittoria giallorossa 0-3), Svilar ha giocato 95 partite consecutive da titolare.

Svilar infortunato. Quali partite salterà per certo?

Gian Piero Gasperini ha parlato di almeno un mese di stop, pertanto da qui alla prossima sosta internazionale, la Roma sarà impegnata in nove occasioni. Ecco quali:

11 ottobre, Como - Roma (Serie A, 6ª giornata)

14 ottobre, Real Madrid - Roma (Champions League, 2ª giornata)

17 ottobre, Roma - Genoa (Serie A, 7ª giornata)

20 ottobre, Slovan Bratislava - Roma (Champions League, 3ª giornata)

24 ottobre, Napoli - Roma (Serie A, 8ª giornata)

27 ottobre, Roma - Cagliari (Serie A, 9ª giornata)

31 ottobre, Udinese - Roma (Serie A, 10ª giornata)

3 novembre, Manchester United - Roma (Champions League, 4ª giornata)

7 novembre, Roma - Sassuolo (Serie A, 11ª giornata)