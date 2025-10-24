Colonnese: "Il Napoli deve tornare a fare il Napoli. Con l'Inter Beukema e Buongiorno"

Il Napoli è pronto a tuffarsi nel campionato per mettersi alle spalle la brutta sconfitta di Eindhoven. La squadra di Antonio Conte è stata travolta 6-2 in Olanda inanellando non solo il secondo ko di fila contando anche quello di Torino contro i granata di Baroni, ma anche una goleada a cui i partenopei non erano affatto abituati. Adesso gli azzurri sono chiamati all'immediata reazione ma il calendario gioca loro un brutto scherzo. Sabato alle 18 al "Maradona" arriverà infatti la lanciata Inter di Cristian Chivu in uno scontro diretto tanto interessante quanto pericoloso per Di Lorenzo e compagni.

"E proprio sulla gara si è espresso l'ex difensore Francesco Colonnese che, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato: "Il Napoli deve tornare a fare il Napoli - ha esordito come riportano i colleghi di TuttoNapoli.net -. L’anno scorso è stato un trionfo meritato, e i ragazzi di Conte devono tornare ad avere quella energia. Quattro sconfitte sono troppe, c’è qualcosa che non va per il verso giusto.

Per la coppia di centrali di difesa nel 99% dei casi l’allenatore sceglie di schierare un destro e un mancino - ha concluso Colonnese - credo che contro l’Inter giocheranno Beukema e Buongiorno".