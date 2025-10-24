Sassuolo, Grosso lavora alla cooperativa del gol: il numero dei marcatori è in crescita

Il Sassuolo di Fabio Grosso ha trovato finalmente continuità di rendimento e risultati. Dopo un avvio complicato, segnato dalle sconfitte contro Napoli e Cremonese e dal pesante ko a San Siro del 21 settembre, i neroverdi hanno cambiato passo: sette punti nelle ultime tre gare, quattro nelle due trasferte più recenti e tre successi nelle ultime cinque partite testimoniano una squadra in netta ripresa.

Il gruppo ha acquisito maggiore consapevolezza dei propri mezzi, riuscendo a interpretare meglio le diverse fasi della gara e trovando un equilibrio tra gol fatti e subiti, entrambi a quota otto. La vittoria casalinga contro la Lazio ha rappresentato un momento di svolta, restituendo fiducia a un ambiente che aveva mostrato iniziali preoccupazioni. Ora il calendario propone un test importante: la Roma al Mapei Stadium, sfida che misurerà la maturità raggiunta da una squadra che cresce di settimana in settimana nella propria organizzazione di gioco.

Grosso punta al coinvolgimento totale del gruppo. Il suo 4-3-3, oltre a una chiara vocazione offensiva, valorizza le potenzialità dell’organico e distribuisce il contributo realizzativo: ben sette i marcatori diversi finora, con Pinamonti a quota due e protagonista per continuità e incisività. Positivi anche i tre clean sheet di Muric, segnale di una retroguardia più solida. A scriverlo è il Corriere dello Sport.