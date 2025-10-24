Serginho: "Modric ha portato esperienza. Avrebbe potuto giocare nel nostro Milan"

E' stato il colpo dell'estate. E in campo sta dimostrando tutto il suo valore. La carta d'identità non conta e Luka Modric sta trascinando il Milan capolista. Con la sua qualità l'ex Real Madrid sta contribuendo ai risultati in campo della sua squadra e questa sera contro il Pisa sarà certamente utile nella zona nevralgica del campo. Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Serginho ha elogiato le qualità del calciatore di Massimiliano Allegri:

"In mezzo al campo ha portato più esperienza e più equilibrio e - ha esordito l'ex esterno rossonero - ha risolto un grosso problema che la squadra aveva. Un campione come lui fa la differenza nonostante l’età perché vuole sempre il pallone, dà sicurezza a chi ha intorno e si sacrifica per i compagni dando l’esempio".

E proprio proseguendo sul centrocampista croato, Serginho sottolinea come Brocchi (in una recente intervista) avesse ragione a dire che avrebbe giocato nel loro Milan: "Modric ha una grande qualità, tiene la palla tra i piedi come quelli della vecchia generazione e non la perde mai. Ha il passaggio filtrante e verticalizzazione come i grandi: è uno dei pochi rimasti in circolazione... Lui con Pirlo, Seedorf e Rui Costa sarebbe stato uno spettacolo".