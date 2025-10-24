Pandev: "L'Inter del Triplete viaggiava a carbonara. Alla Lazio ero abituato alla bresaola..."

Goran Pandev, protagonista del Triplete con l’Inter, ha molti ricordi che lo legano a Cristian Chivu. Il macedone ne racconta qualcuno in una intervista concessa oggi a La Repubblica: "Uno su tutti: la semifinale con il Barcellona nel 2010. All’andata mi faccio male, provo a recuperare per il ritorno, non ci riesco. Vado da Mourinho e lui, invece di preoccuparsi, sghignazza: aveva già pensato di far giocare Chivu esterno d’attacco. È andata bene, visto che ci è toccato difendere, specialmente dopo l’espulsione di Motta".

È vero che prima delle partite alcuni di voi mangiavano pasta alla carbonara?

"Verissimo. All’inizio mi stupivo. Alla Lazio andavamo avanti a bresaola. Ma quell’Inter era un gruppo di campioni, per cui conta più la serenità rispetto ai cinquanta grammi di peso in meno".

Riguardo a chi sia il "nuovo Pandev" nell'attuale Inter, l'ex giocatore macedone ha risposto che, sebbene il modulo sia diverso, il suo preferito è Bonny. Ha ricordato di aver giocato con lui a Parma nei suoi ultimi mesi da calciatore, notando che, pur essendo giovane, era già un "grande". Ha concluso affermando che Bonny e Pio Esposito rappresentano non solo il futuro, ma anche il presente dell'Inter, e che la loro intesa in campo funziona.