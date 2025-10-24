Prandelli: "Juve, Vlahovic deve essere sempre titolare. A Openda e David va dato tempo"

Le due sconfitte consecutive hanno minato le certezze in casa Juventus. Se a questo aggiungiamo più di un mese di astinenza da vittorie il quadro è completo. La squadra di Igor Tudor non sta attraversando un ottimo momento e in casa della Lazio cerca il riscatto. Sull'argomento si è espresso, ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli:

"È un periodo non da Juventus - ha esordito - ma nemmeno da altre squadre. Tudor ha bisogno di tempo e continuità, lo ha detto anche Chiellini l’altra sera. Piuttosto, la Juventus per crescere avrebbe bisogno di Giorgio con un ruolo ancora più centrale e determinante all’interno della dirigenza. Chiellini dovrebbe essere per la Juventus quello che Paolo Maldini è stato per il Milan campione d’Italia di Pioli".

Passando al reparto offensivo, i bianconeri contano ben tre centravanti. Per l'ex mister viola non ci sono dubbi: "Fiducia e meno rotazioni. Vlahovic deve essere sempre titolare, mai avuto dubbi. Al Bernabeu si è costruito una bella occasione con una ripartenza incredibile, la sua sfortuna è che di fronte ha trovato un super Courtois. Anche David e Openda sono ottimi attaccanti, però a entrambi va dato il tempo di ambientarsi nella Juventus e in Serie A".