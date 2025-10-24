Esclusiva TMW Caputo sullo Scudetto: "Occhio alle sorprese. Juventus? Subisce troppo"

L'ex attaccante Francesco Ciccio Caputo è uno dei protagonisti intervistati nel nuovo numero di "TMW Magazine" (clicca qui per leggere l'edizione di questo mese). Fra i temi toccati, anche quello per la lotta Scudetto in Serie A.

La squadra favorita per lo Scudetto?

"Dico Napoli: è la favorita perché ha vinto lo Scudetto l'anno scorso e in automatico parte in prima fila. Poi si è rinforzato, avendo Conte in panchina sarà sempre lì a battagliare per confermarsi campione d'Italia. Non sarà solo però lì in vetta...".

Il Conte che avevi al Bari è quello che vedi oggi al Napoli?

"Sicuramente è sempre stato lo stesso, un martello e un vincente. Voleva vincere, vincere, vincere, senza accontentarsi mai. Nel tempo l'ho visto però cambiare: si è evoluto, adattato, ha fatto esperienze all'estero che lo hanno fatto crescere come mentalità e nella gestione. Va dato merito a lui come allenatore, come manager e come persona. Ha una visione molto più ampia di tanti altri allenatori e lo sta dimostrando anche quest'anno".

Chi altro ci metti?

"Non dimentichiamoci dell'Inter, che è una grande squadra e lo sta dimostrando. Non dimentichiamo nemmeno il Milan, che con Allegri può dar fastidio fino alla fine. Bisogna stare attenti poi alla Roma. Conosciamo tutti come lavora Gasperini, i percorsi che fa fare alle squadre. Un campionato tutto da vivere, con possibili sorprese".

C'è anche la Juventus?

"La Juventus mi piace come squadra, però ho notato che subisce tanto, un po' troppo. Una squadra che deve vincere non può subire così tanto. Sicuramente sarà in lotta per le prime posizioni, ma non la metto fra le pretendenti per lo Scudetto".

Ti hanno stupito le difficoltà avute dalla Fiorentina quest'anno?

"Sinceramente non me lo aspettavo, ho molta stima di Pioli. Ma al contempo dico che poteva succedere una situazione del genere. Pioli ha le carte in regola per sapere come farla ripartire".

Il 'tuo' Sassuolo come lo vedi nella lotta salvezza?

"Il Sassuolo è una società importante per il calcio italiano. Un club solido, che investe tanto, lavora bene con dirigenti bravi e importanti, che capiscono di calcio. Non mi stupisce che sia partito bene. La retrocessione la vedo come un incidente di percorso, ma rimane una società che fa bene al calcio italiano e che merita di restare sempre in Serie A".

