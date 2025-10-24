TMW Tutto fatto per il ritorno di Tesser alla Triestina. Il tecnico ha firmato il contratto

Come già era emerso dalla stampa giuliana, il ritorno di mister Attilio Tesser alla Triestina sembrava cosa ormai certa, la trattativa da parte della nuova proprietà era solo ai dettagli: il nuovo presidente Tom Zelenovic, infatti, stava rivedendo per intero l'organigramma del club, e, come si leggeva su Il Piccolo-Trieste, aveva deciso di affidare a Krsevan Santini il ruolo di Direttore Generale e al citato Tesser quello di allenatore, dopo il miracolo della passata stagione che aveva visto gli alabardati salvarsi sotto la guida del tecnico.

Adesso, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, i nodi son stati sciolti, e la firma di Tesser - su un contratto biennale - è arrivata, nel corso di questa mattinata: l'allenatore è dunque pronto a tornare in pista, per preparare poi al meglio il confronto di lunedì sera contro la Dolomiti Bellunesi. Certo, non sarà semplice quest'anno ripetersi, è da ricordare che i punti di penalità sono 23, anche se 13 degli stessi son già stati annullati dall'ottimo lavoro di mister Geppino Marino.

Marino che verrà però esonerato dalla guida tecnica della prima squadra, nonostante l'ottimo lavoro svolto finora; capiremo quindi a breve, al momento dei vari annunci, se rimarrà comunque all'interno della società, alla guida magari di altre formazioni. Non resta che attendere.