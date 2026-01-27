Roma, Wolfe qualche problema lo risolverebbe: 10 milioni l'offerta ai Wolves, non bastano

In casa Roma continua la ricerca di un rinforzo a sinistra: David Møller Wolfe, norvegese del Wolverhampton, è uno dei nomi più gettonati dalle parti di Trigoria e Massara ha già presentato un’offerta da 10 milioni per l’acquisto a titolo definitivo. Gli inglesi ne chiedono almeno 15 e non sembrano così convinti di lasciarlo partire a gennaio. L’alternativa è Methalie, diciannovenne del Tolosa. L’ex Atalanta Ruggeri resta invece una suggestione: Simeone all’Atletico lo sta impiegando con continuità da titolare, sottolinea oggi il Corriere dello Sport.

+13 sul bilancio

Ieri la Roma ha scoperto di avere 13 milioni in più in cassa. Una cifra non prevista, generata dalla decisione del Besiktas di riscattare subito Abraham per girarlo all’Aston Villa, la squadra che ha venduto alla Roma il centravanti Malen.

Con quei soldi, i giallorossi vorrebbero chiudere subito per il terzino, così da dare il via libera a Tsimikas, atteso a Liverpool da un rientro anticipato dal prestito. L’acquisto di un esterno di fascia non è soltanto un vezzo generato dall’insoddisfazione per il rendimento del greco. Per Gasp sarebbe un investimento sul futuro, visto che il tecnico si sta ormai rassegnando all’idea di perdere a giugno Celik, il terzino inamovibile. Angeliño, inoltre, non ha ancora l’ok dei medici per giocare.