Roma-Viktoria Plzen, le formazioni ufficiali: Gasperini rilancia Dovbyk e testa Ziolkowski

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Roma-Viktoria Plzen, sfida della 21.00 di Europa League: Gasperini cambia l'undici pochissimo rispetto al big match contro l'Inter di qualche giorno fa, testando però il giovane Ziolkowski al fianco di Mancini ed Hermoso, con Svilar confermato tra i pali. A centrocampo Celik e Wesley saranno gli esterni di centrocampo, mentre Koné e El Aynaoui i mediani. Tridente 'pesante', con Soulè e Dybala che agiranno ai lati di Dovbyk, rilanciato da titolare.

ROMA (3-4-3): Svilar; Ziółkowski, Mancini, Hermoso; Çelik, Koné, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Dovbyk, Dybala.

A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Cristante, N'Dicka, Pellegrini, Ferguson, Tsimikas, Bailey, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy.

Allenatore: Gasperini.

L'allenatore del Viktoria Plzeň Hysky schiera Jedlička in porta protetto da una linea difensiva a quattro, composta da Spocil, Jemelka, Dweh e Paluska. A centrocampo, Červ organizza il gioco affiancato da Souaré e Memić, con Ladra a supporto delle due punte, Adu e Durosinmi.

VIKTORIA PLZEN (4-3-1-2): Jedlička; Spocil, Jemelka, Dweh, Paluska; Souaré, Červ, Memić; Ladra; Adu, Durosinmi.

A disposizione: Tvrdoň, Wiegele, Marković, Kabongo, Višinský, Havel, Bello, Zeljković.

Allenatore: Hysky.