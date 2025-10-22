Gasperini: "Ziołkowski non mi ha stupito: ha prospettive, ma si tolga il vizio della scivolata"

Mister Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di Europa League contro il Viktoria Plzen all'Olimpico, ha risposto anche a una domanda sulla rivelazione Jan Ziółkowski:

"Non mi ha stupito, ha ottime prospettive. Già in allenamento si è messo in mostra: vedremo, deve levarsi l'abitudine di entrare in scivolata. Nel calcio italiano sei penalizzato, perché spesso ti puniscono: ci lavoreremo, sono convinto farà bene. Non ho deciso per domani: terrò in disparte Cristante e Ndicka, vedremo chi sceglierò".

Sullo stato di evoluzione della sua squadra il tecnico della Roma ha poi aggiunto: "C'è sempre qualcosa da migliorare, come il gol preso in cui siamo stati incerti. La Roma ha fatto una buona gara, soprattutto in difesa contro avversari forti: abbiamo fatto un passo in avanti. Quando vinciamo col Verona, è giusto parlare di fortuna, ma non credo si possa dire il contrario contro l'Inter: ci ha dato qualche indicazione. Domani è possibile fare ancora un passo, giochiamo contro squadre che si conoscono poco: occhio, ma il calcio italiano ha spesso una sorta di presunzione contro queste squadre. Dobbiamo stare attenti, ci sono sempre squadre che viaggiano: è un'occasione per vedere nuovi giocatori meno conosciuti. Dobbiamo continuare a giocare per migliorare".

