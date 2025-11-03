Sarri perde Romagnoli: Lazio in campo con Provstgaard dal 46'
La Lazio entra in campo con una defezione inattesa e importante: problema al flessore della coscia destra per Alessio Romagnoli, al suo posto dentro Provstgaard.
Segui la sfida tra Lazio e Cagliari LIVE su TUTTOmercatoWEB.com!
