Live TMW Sassuolo, Idzes: "Peccato, con la Roma potevamo pareggiare. Muric è forte e ci aiuta tanto"

17.20 - Jay Idzes, calciatore del Sassuolo, parla dalla sala stampa del Mapei Stadium per commentare l'esito della sfida odierna con la Roma. Ecco le sue parole: "Sappiamo che loro hanno una squadra molto forte, Dybala ha fatto un gran gol, ma nel primo tempo non hanno avuto tante occasioni, nel 2° tempo di più ma secondo me non abbiamo giocato male e con un pizzico di fortuna in più c'era la possibilità per fare anche un gol ma ci sta".

L'importanza di avere tra i pali un portiere come Muric non è male...

"No, non è male. Lui è veramente forte, abbiamo giocato 7 partite insieme e io ho visto sin dall'inizio che è molto forte tra i pali. Esce sulle palle alte ed è più facile per noi difensori, è un grande giocatore".

Cambia qualcosa per te giocare con un centrale destro o con un centrale mancino?

"Filippo è un destro ma lui gioca anche sul centro-sinistra e non è un grande problema per lui, con Tarik abbiamo fatto 5-6 partite insieme e abbiamo fatto bene. Non mi interessa tanto chi gioca con me o chi gioca in generale, se Romagna gioca, o Tarik, o Candé che è entrato bene, non importa chi gioca, l'importante è fare bene".

La squadra ha subito solo un gol oggi, 2 gol subiti nelle ultime 4: la caratteristica difensiva può essere il punto da cui partire?

"Abbiamo tanti giocatori forti in difesa, c'è il nostro portiere che ci aiuta tanto. Contro il Napoli e la Cremonese abbiamo preso tanti gol ma non avevamo ancora fatto tante partite e tanti allenamenti insieme e dopo un paio di mesi insieme iniziamo a conoscerci, sappiamo come giocano gli altri, diventa più facile ma il nostro portiere è forte, la nostra linea difensiva anche e inizia tutto dagli attaccanti che fanno un grande lavoro".

18.04 - Termina la conferenza.