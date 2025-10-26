Serie B, il Bari muove la classifica: basta Moncini, Mantova piegato 1-0
Successo di misura per il Bari che vince lo scontro diretto di bassa classifica contro il Mantova. A decidere il match è una rete di Moncini in avvio di ripresa. Con questo risultato il Bari smuove la sua classifica portandosi a quota 9, a pochi passi dalla zona salvezza. Male il Mantova, invece, che rimane all’ultimo posto nella graduatoria della Serie B.
9ª GIORNATA
Modena - Empoli 2-1
22' Ceesay (E), 45+6' Gliozzi (M), 66' Tonoli
Avellino – Spezia 0-4
63' Aurelio, 83' Vlahovic, 86' Vignali, 90' Di Serieo
Monza – Reggiana 3-1
2' e 43' Mota (M), 13' Novakovich (R), 25' Izzo (M)
Sampdoria – Frosinone 1-1
38' Zilli (F), 69' Coda (S)
Südtirol - Cesena 0-1
31' Shpendi
Virtus Entella – Pescara 1-1
73' Di Nardo (P), 90+3' Tiritiello (VE)
Sabato 25 Ottobre 2025
Carrarese – Venezia 3-2
13’ Adorante (V), 41’ Zuelli (C), 63’ Doumbia (V), 84’ Rubino (C), 95’ Di Stefano (C)
Catanzaro-Palermo 1-0
45’+2’ Cisse
Domenica 26 Ottobre 2025
Padova – Juve Stabia 2-2
17’ rig. e 73’ Bortolussi (P), 45’+2’ Cacciamani (J), 68’ De Pieri (J)
Bari – Mantova 1-0
49’ Moncini
CLASSIFICA
Modena 21*
Monza 17*
Cesena 17*
Palermo 16*
Frosinone 15*
Carrarese 14*
Juve Stabia 14*
Venezia 13*
Reggiana 12*
Avellino 12*
Padova 12*
Südtirol 10*
Virtus Entella 10*
Empoli 10*
Catanzaro 9*
Bari 9*
Pescara 7*
Spezia 6*
Sampdoria 6*
Mantova 5*
*una gara in più