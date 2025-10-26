Serie C, Okaka lancia il Ravenna allo scadere. Esordio da dimenticare per Capuano

Si sono concluse le gare delle 17:30 in Serie C. Nel Girone A pareggio 1-1 tra Giana Erminio e Alcione Milano: decisivo un episodio da moviola, con gli orange che hanno chiesto il check al FVS in modo impeccabile e l’arbitro che, rivisto il contatto, è tornato sui propri passi assegnando rigore agli ospiti. Zero gol invece nello scontro diretto per la salvezza tra Pro Patria e Ospitaletto Franciacorta, match bloccato e senza sbocchi offensivi.

Nel Girone B colpo pesantissimo del Ravenna sul campo della Pianese: decide Okaka nel recupero, regalando tre punti che riportano i giallorossi a -1 dalla vetta. Gara iniziata anche con qualche minuto di ritardo per un buco nella rete.

Infine nel Girone C esordio amaro per Ezio Capuano sulla panchina del Giugliano: al 'Veneziani' il Monopoli cala un tris senza appello. Emozioni a raffica invece tra Sorrento e Latina: nerazzurri avanti 0-2, rimonta rossonera e 2-2 finale.

11ª GIORNATA – 24-25-26-27 Ottobre 2025

GIRONE A

Novara-Virtus Verona 1-1

20' De Marchi (V), 43' Khailoti (N)

Union Brescia-Albinoleffe 2-1

25' Sottini (A), 42' Cisco (B), 77' De Francesco (B)

Sabato 25 ottobre

Arzignano-Lumezzane 3-3

19' Chiarello (A), 41' Ndiaye (L), 45+1' Minesso (A), 55' Bernardi (A), 64' Caccavo (L), 83' Moscati (L)

Renate-Lecco 0-1

19' Sipos

Domenica 26 ottobre

Pro Vercelli-Pergolettese 2-0

23’ Sow, 72’ Akpa-Akpro

Trento-Vicenza 1-1

23’ Caferri (V), 39’ rig. Capone (T)

Giana Erminio-Alcione Milano 1-1

28' Lamesta (GE),45'+4 rig. Marconi (AM)

Pro Patria-Ospitaletto Franciacorta 0-0

Lunedì 27 ottobre

Ore 20.30 Inter U23-Cittadella

Ore 20.30 Dolomiti Bellunesi-Triestina

Classifica: Vicenza 29*, Union Brescia 24*, Lecco 24*, Inter U23 19, Alcione Milano 18*, Pro Vercelli 16*, Renate 13*, Trento 13*, AlbinoLeffe 12*, Pergolettese 12*, Cittadella 12, Giana Erminio 12*, Virtus Verona 11*, Novara 11*, Dolomiti Bellunesi 10, Arzignano Valchiampo 10*, Ospitaletto 10*, Lumezzane 8*, Pro Patria 8*, Triestina -10

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

*una gara in più

GIRONE B

Guidonia Montecelio-Torres 0-0

Juventus Next Gen-Pontedera 0-1

38' Migliardi

Ternana-Arezzo 1-1

37' Dubickas (T), 70' Cianci (A)

Sabato 25 ottobre

Campobasso-Rimini 1-1

32' Leoncini (R), 62' Cristallo (C)

Carpi-Gubbio 0-3

6' Carraro, 14' La Mantia, 67' Djankpata

Forlì-Pineto 1-1

13’ Bruzzaniti (P), 91’ Giovannini (F)

Domenica 26 ottobre

Ascoli-Sambenedettese 1-0

40’ Milanese

Bra-Vis Pesaro 0-0

Pianese-Ravenna 0-1

90'+7 Okaka

Lunedì 27 ottobre

Ore 20.30 Perugia-Livorno

Classifica: Arezzo 28*, Ascoli 27*, Ravenna 27*, Ternana 18*, Guidonia Montecelio 17*, Forlì 17*, Campobasso 16*, Gubbio 16*, Carpi 15*, Pineto 15*, Sambenedettese 14*, Juventus Next Gen 14*, Pianese 13, Vis Pesaro 13*, Pontedera 11*, Livorno 10, Torres 7*, Bra 7*, Perugia 3, Rimini -1*.

N.B: Rimini penalizzato di 12 punti

*una gara in più

GIRONE C

Foggia-Team Altamura 0-1

58' Curcio

Atalanta U23-Picerno 6-2

11' e 77' Misitano (A), 18' Manzoni (A), 19' Santaniello (P), 27' Veltri (P), 54' e 62' Vavassori (A). 90+1' Riccio (A)

Cavese-Crotone 1-0

3' Munari

Sabato 25 ottobre

Siracusa-Casarano 4-1

20' Chiricò (C), 45+2' Molina (S), 60' Di Paolo (S), 66' Frisenna (S), 86' Guadagni (S)

Domenica 26 ottobre

Trapani Audace Cerignola 2-1

8’ Celeghin (T), 23’ Fishnaller (T), 32’ Vitale (A)

Catania-Benevento 1-0

43’ rig. Cicerelli

Cosenza-Potenza 3-0

36’ e 61’ Ricciardi, 68’ Mazzocchi

Monopoli-Giugliano 3-1

29' Imputato (M), 45'+2 Miceli (M), 55' Valenti (M), 90'+5 D'Agostino (G)

Sorrento-Latina 2-2

60' Marenco (L), 69' Ciko (L), 81' Plescia (S), 87' Crecco (S)

Ore 20.30 Salernitana-Casertana

Classifica: Catania 24*, Benevento 22*, Salernitana 22, Cosenza 19*, Casarano 18*, Monopoli 18*, Casertana 17, Crotone 17*,, Team Altamura 14*, Atalanta U23 14*, Potenza 13, Latina 13*, Sorrento 12*, Cavese 11*, Trapani 11*, Audace Cerignola 10*, Foggia 10*, Giugliano 9*, Picerno 9*, Siracusa 6*

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

*una gara in più