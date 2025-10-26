Serie C, Okaka lancia il Ravenna allo scadere. Esordio da dimenticare per Capuano
Si sono concluse le gare delle 17:30 in Serie C. Nel Girone A pareggio 1-1 tra Giana Erminio e Alcione Milano: decisivo un episodio da moviola, con gli orange che hanno chiesto il check al FVS in modo impeccabile e l’arbitro che, rivisto il contatto, è tornato sui propri passi assegnando rigore agli ospiti. Zero gol invece nello scontro diretto per la salvezza tra Pro Patria e Ospitaletto Franciacorta, match bloccato e senza sbocchi offensivi.
Nel Girone B colpo pesantissimo del Ravenna sul campo della Pianese: decide Okaka nel recupero, regalando tre punti che riportano i giallorossi a -1 dalla vetta. Gara iniziata anche con qualche minuto di ritardo per un buco nella rete.
Infine nel Girone C esordio amaro per Ezio Capuano sulla panchina del Giugliano: al 'Veneziani' il Monopoli cala un tris senza appello. Emozioni a raffica invece tra Sorrento e Latina: nerazzurri avanti 0-2, rimonta rossonera e 2-2 finale.
11ª GIORNATA – 24-25-26-27 Ottobre 2025
GIRONE A
Novara-Virtus Verona 1-1
20' De Marchi (V), 43' Khailoti (N)
Union Brescia-Albinoleffe 2-1
25' Sottini (A), 42' Cisco (B), 77' De Francesco (B)
Sabato 25 ottobre
Arzignano-Lumezzane 3-3
19' Chiarello (A), 41' Ndiaye (L), 45+1' Minesso (A), 55' Bernardi (A), 64' Caccavo (L), 83' Moscati (L)
Renate-Lecco 0-1
19' Sipos
Domenica 26 ottobre
Pro Vercelli-Pergolettese 2-0
23’ Sow, 72’ Akpa-Akpro
Trento-Vicenza 1-1
23’ Caferri (V), 39’ rig. Capone (T)
Giana Erminio-Alcione Milano 1-1
28' Lamesta (GE),45'+4 rig. Marconi (AM)
Pro Patria-Ospitaletto Franciacorta 0-0
Lunedì 27 ottobre
Ore 20.30 Inter U23-Cittadella
Ore 20.30 Dolomiti Bellunesi-Triestina
Classifica: Vicenza 29*, Union Brescia 24*, Lecco 24*, Inter U23 19, Alcione Milano 18*, Pro Vercelli 16*, Renate 13*, Trento 13*, AlbinoLeffe 12*, Pergolettese 12*, Cittadella 12, Giana Erminio 12*, Virtus Verona 11*, Novara 11*, Dolomiti Bellunesi 10, Arzignano Valchiampo 10*, Ospitaletto 10*, Lumezzane 8*, Pro Patria 8*, Triestina -10
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti
*una gara in più
GIRONE B
Guidonia Montecelio-Torres 0-0
Juventus Next Gen-Pontedera 0-1
38' Migliardi
Ternana-Arezzo 1-1
37' Dubickas (T), 70' Cianci (A)
Sabato 25 ottobre
Campobasso-Rimini 1-1
32' Leoncini (R), 62' Cristallo (C)
Carpi-Gubbio 0-3
6' Carraro, 14' La Mantia, 67' Djankpata
Forlì-Pineto 1-1
13’ Bruzzaniti (P), 91’ Giovannini (F)
Domenica 26 ottobre
Ascoli-Sambenedettese 1-0
40’ Milanese
Bra-Vis Pesaro 0-0
Pianese-Ravenna 0-1
90'+7 Okaka
Lunedì 27 ottobre
Ore 20.30 Perugia-Livorno
Classifica: Arezzo 28*, Ascoli 27*, Ravenna 27*, Ternana 18*, Guidonia Montecelio 17*, Forlì 17*, Campobasso 16*, Gubbio 16*, Carpi 15*, Pineto 15*, Sambenedettese 14*, Juventus Next Gen 14*, Pianese 13, Vis Pesaro 13*, Pontedera 11*, Livorno 10, Torres 7*, Bra 7*, Perugia 3, Rimini -1*.
N.B: Rimini penalizzato di 12 punti
*una gara in più
GIRONE C
Foggia-Team Altamura 0-1
58' Curcio
Atalanta U23-Picerno 6-2
11' e 77' Misitano (A), 18' Manzoni (A), 19' Santaniello (P), 27' Veltri (P), 54' e 62' Vavassori (A). 90+1' Riccio (A)
Cavese-Crotone 1-0
3' Munari
Sabato 25 ottobre
Siracusa-Casarano 4-1
20' Chiricò (C), 45+2' Molina (S), 60' Di Paolo (S), 66' Frisenna (S), 86' Guadagni (S)
Domenica 26 ottobre
Trapani Audace Cerignola 2-1
8’ Celeghin (T), 23’ Fishnaller (T), 32’ Vitale (A)
Catania-Benevento 1-0
43’ rig. Cicerelli
Cosenza-Potenza 3-0
36’ e 61’ Ricciardi, 68’ Mazzocchi
Monopoli-Giugliano 3-1
29' Imputato (M), 45'+2 Miceli (M), 55' Valenti (M), 90'+5 D'Agostino (G)
Sorrento-Latina 2-2
60' Marenco (L), 69' Ciko (L), 81' Plescia (S), 87' Crecco (S)
Ore 20.30 Salernitana-Casertana
Classifica: Catania 24*, Benevento 22*, Salernitana 22, Cosenza 19*, Casarano 18*, Monopoli 18*, Casertana 17, Crotone 17*,, Team Altamura 14*, Atalanta U23 14*, Potenza 13, Latina 13*, Sorrento 12*, Cavese 11*, Trapani 11*, Audace Cerignola 10*, Foggia 10*, Giugliano 9*, Picerno 9*, Siracusa 6*
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti
*una gara in più
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.