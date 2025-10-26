Potenza, l'ad Macchia: "Tutta l'area tecnica in discussione. Domani le nostre decisioni"

In casa Potenza sarà una lunga serata di riflessioni dopo il 3-0 subito in casa del Cosenza questo pomeriggio. Lo annuncia senza giri di parole l'amministratore delegato Nicola Macchia che è intervenuto in conferenza stampa: "Questa sera abbiamo deciso di mettere in discussione tutta l'area tecnica (il tecnico De Giorgio e il direttore sportivo De Vito NdR) fino ai calciatori, non abbiamo visto una prestazione che potesse darci indicazioni importanti. - spiega Macchia come riporta tuttoc.com - Abbiamo perso le certezze che ci hanno accompagnato in questo anno e mezzo. Domani saranno ufficializzate le nostre decisioni. Ci siamo sentiti mortificati e umiliati, chiedo a nome di tutti scusa e chiedo allo stesso tempo la vicinanza dei tifosi per continuare il percorso guardando agli obiettivi prefissati".

Anche il direttore sportivo ha le sue responsabilità?

"Sono di tutti le responsabilità, è sempre facile parlare dopo. Volevamo dare la continuità rispetto all'anno precedente, chiaro che dopo dieci partite il campionato non è finito ma i valori cominciano ad essere ben definiti e oggi questa è una scelta necessaria quella di mettere tutti in discussioni".

La reazione del presidente?

"Abbiamo l'obbligo di mantenere un certo profilo di equilibrio, abbiamo l'obbligo di dare certezze. Si sta parlando di un percorso che non ci ha portato in linea con i nostri obiettivi. Non vogliamo buttare tutto il lavoro fatto, dobbiamo trovare soluzioni nell'immediato. Il presidente è sceso negli spogliatoi, imbestialito perché non si è visto il Potenza che abbiamo immaginato ad agosto. Siamo delusi e amareggiati".