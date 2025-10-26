Bari-Mantova 1-0, le pagelle: Moncini incisivo, Cerofolini custodisce

Risultato finale: Bari-Mantova 1-0

BARI

Cerofolini 7,5 - Ordinaria amministrazione fino al 90', quando diventa protagonista assoluto con due interventi prodigiosi che salvano il risultato. Prima respinge di pugno la conclusione violenta di Caprini, poi si supera sull'autorete sfiorata da Darboe, allungandosi in modo straordinario per deviare il pallone destinato alla rete. Reattività felina e concentrazione costante nei momenti chiave della contesa.

Kassama 6 - Prestazione sufficiente sulla corsia destra, dove alterna fasi di attenzione difensiva a qualche iniziativa offensiva. Non soffre particolarmente gli attacchi avversari e garantisce copertura costante al reparto arretrato, senza però incidere significativamente nella costruzione della manovra offensiva dei pugliesi.

Meroni 6 - Baluardo difensivo affidabile per gran parte della gara, tiene bene la posizione e non concede varchi pericolosi agli attaccanti lombardi. Guida la retroguardia con personalità, mantenendo alta la concentrazione anche quando il Mantova aumenta la pressione offensiva nel finale. Dall'80' Mavraj s.v.

Pucino 6 - Diligente nel lavoro di copertura, chiude con tempismo le diagonali difensive e si fa ammonire per un intervento necessario a fermare una ripartenza avversaria. Contribuisce alla solidità del reparto arretrato biancorosso, sacrificandosi quando richiesto dalla situazione tattica della partita.

Dickmann 6,5 - Interprete generoso della fascia destra, recupera un pallone fondamentale su Ruocco leggendo perfettamente la diagonale difensiva e fornisce un cross rasoterra millimetrico per Maggiore nel finale del primo tempo. Chiude con un tackle provvidenziale su Ruocco che stava per calciare indisturbato in area, risultando decisivo anche in fase di non possesso.

Verreth 6 - Lavoro prezioso di raccordo tra difesa e attacco, garantisce equilibrio al centrocampo biancorosso senza sbavature particolari. Gestisce il pallone con criterio e partecipa attivamente alla fase di interdizione, contribuendo alla solidità complessiva della mediana pugliese prima della sostituzione. Dal 63' Pagano 6 - Tiene bene il campo nel finale infuocato.

Maggiore 6,5 - Dinamismo costante a centrocampo, dove si inserisce con tempismo perfetto sull'assist di Dickmann, sprecando però l'occasione controllando anziché calciare. Recupera palloni preziosi e partecipa attivamente alla costruzione del gioco, risultando elemento fondamentale nell'economia della manovra biancorosso con geometrie precise e intelligente lettura delle situazioni.

Dorval 7 - Padrone assoluto della corsia sinistra, dove semina il panico nella difesa virgiliana con accelerazioni brucianti e cross calibrati. Recupera il pallone decisivo per il vantaggio di Moncini e confeziona nel finale un traversone perfetto sprecato da Antonucci, dimostrando qualità tecniche superiori e capacità di creare superiorità numerica costantemente.

Castrovilli 6 - Trequartista di qualità che cerca di dialogare tra le linee, pur non riuscendo ad esprimersi completamente nella gara odierna. Partecipa al palleggio della squadra con tocchi raffinati ma manca l'ultimo guizzo per rendersi realmente pericoloso davanti alla porta avversaria. Dal 63' Darboe 5,5 - Ingresso complicato culminato con l'ammonizione nel recupero e una deviazione maldestra che rischia di regalare il pareggio al Mantova. Soltanto il riflesso straordinario di Cerofolini evita l'autorete del centrocampista, che fatica ad entrare nei meccanismi della partita con la necessaria lucidità.

Antonucci 6 - Vivacità apprezzabile sulla trequarti, dove cerca costantemente l'uno contro uno per creare superiorità. Spreca clamorosamente l'occasione del raddoppio calciando fuori da posizione favorevole su assist perfetto di Dorval, dimostrando imprecisione nell'ultimo passaggio nonostante l'ottimo movimento senza palla. Dall'89' Braunoder s.v.

Moncini 7 - Attaccante cinico che risolve la contesa con l'istinto del bomber vero, avventandosi sulla ribattuta di Festa con tempismo perfetto per siglare il vantaggio decisivo. Combatte strenuamente contro i centrali avversari, favorendo l'inserimento dei compagni e garantendo un prezioso lavoro sporco per la squadra. Dall'80' Gytkjaer s.v.

Fabio Caserta 6,5 - Organizza una squadra compatta e ordinata che concede pochissimo agli avversari, amministrando intelligentemente il vantaggio acquisito. Azzecca i cambi difensivi nel finale per blindare il risultato, dimostrando pragmatismo tattico e capacità di leggere i momenti delicati della partita con decisioni oculate. Un successo che dà ossigeno alla situazione complicata in classifica.

MANTOVA

Festa 6 - Capitano attento che compie una parata importante sulla conclusione potente di Dorval prima del gol subito, dimostrando riflessi apprezzabili. Incolpevole sulla rete di Moncini che insacca da distanza ravvicinata sulla ribattuta, non può nulla sulla deviazione veloce dell'attaccante biancorosso che lo sorprende nella rimessa in gioco.

Maggioni 6 - Terzino destro dinamico che tenta anche la conclusione dalla distanza nel primo tempo, pur senza inquadrare lo specchio della porta. Mantiene la posizione con discreta attenzione in fase difensiva, senza soffrire particolarmente gli attacchi avversari sulla propria corsia di competenza.

Castellini 6 - Centrale difensivo roccioso che marca strettamente Moncini per gran parte della gara, concedendo pochissimi spazi all'attaccante avversario. Tuttavia, perde il diretto avversario proprio nell'occasione del gol decisivo, quando il bomber biancorosso si avventa sulla ribattuta con maggiore reattività.

Cella 6 - Difensore ordinato che amministra con diligenza la propria zona, contribuendo alla solidità complessiva del reparto arretrato virgiliano. Non commette errori macroscopici ma risulta impreciso nella respinta che porta al vantaggio del Bari, perdendo l'attimo decisivo sulla seconda palla.

Bani 5,5 - Terzino sinistro impreciso in diverse circostanze, rischia clamorosamente l'autorete intervenendo maldestramente col ginocchio su calcio d'angolo. L'intervento scoordinato manda il pallone pericolosamente vicino al palo, sfiorando una beffa che avrebbe potuto compromettere definitivamente la prestazione della squadra lombarda.

Trimboli 6 - Mediano combattivo che conquista una punizione interessante al limite dell'area avversaria, dimostrando capacità di inserimento. Riceve l'ammonizione per un intervento falloso ma garantisce quantità e presenza fisica a centrocampo, risultando prezioso nell'interdizione degli avversari pugliesi.

Artioli 5,5 - Centrocampista impreciso nei passaggi verticali, spreca diverse opportunità di innescare i compagni offensivi con lanci troppo lunghi o fuori misura. Fatica a trovare il ritmo giusto nella costruzione del gioco, risultando elemento poco incisivo nella manovra offensiva prima della sostituzione. Dal 62' Falletti 6 - Esterno vivace che porta velocità e imprevedibilità alla manovra offensiva virgiliana, battendo calci d'angolo pericolosi. Accelera sulla corsia sinistra servendo assist interessanti ai compagni, conferendo nuova linfa all'attacco lombardo nel tentativo di raggiungere il pareggio.

Paoletti 5 - Prestazione opaca condizionata dall'ammonizione precoce che limita il raggio d'azione del centrocampista. Tenta una conclusione imprecisa dalla distanza e si rende protagonista di un trattenuta evidente su Dorval che avrebbe meritato il secondo giallo, costringendo l'allenatore alla sostituzione precauzionale. Dal 35' Wieser 6 - Subentrato per evitare l'espulsione di Paoletti, garantisce maggiore tranquillità alla mediana virgiliana. Riceve comunque l'ammonizione ma contribuisce con ordine alla manovra, cercando di dare equilibrio al centrocampo senza particolare brillantezza nelle giocate offensive.

Bragantini 6 - Attaccante esterno che si accentra con buona frequenza dalla corsia sinistra, firmando la prima conclusione nello specchio della porta per i lombardi. Cerca di rendersi pericoloso con inserimenti centrali e cross morbidi, dimostrando discreta applicazione tattica prima del cambio finale. Dall'80' Galuppini s.v.

Bonfanti 5,5 - Centravanti che fatica tremendamente a rendersi pericoloso, risultando poco servito dai compagni e impreciso nelle rare occasioni a disposizione. Tenta una conclusione mancina dalla distanza completamente fuori misura, dimostrando scarsa lucidità nelle scelte offensive prima della sostituzione con Mancuso. Dal 62' Mancuso 5,5 - Non riesce a incidere nel match.

Ruocco 6 - Esterno offensivo che tenta diverse conclusioni dalla distanza, pur senza particolare precisione nello specchio della porta. Stava per calciare indisturbato in area quando Dickmann compie un recupero provvidenziale, dimostrando comunque discreta intraprendenza nelle giocate offensive sulla corsia destra. Dall'80' Caprini 6 - Ingresso vivace del giovane attaccante che calcia violentemente costringendo Cerofolini alla respinta coi pugni e sfiora il gol annullato per fuorigioco. Riceve l'ammonizione ma porta freschezza e pericolosità all'attacco lombardo, rappresentando l'ultima speranza di pareggio per i virgiliani.

Davide Possanzini 6 - Schiera una squadra ordinata che gestisce discretamente il possesso ma fatica tremendamente a creare occasioni nitide. Effettua cambi ragionati tentando di rivitalizzare la manovra offensiva, tuttavia non riesce ad evitare la sconfitta maturata su un episodio nel quale la difesa perde concentrazione. La classifica, però, piange: sempre più ultimo posto.