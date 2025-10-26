Bologna, Fenucci: "Var e campo dovrebbero essere codificati"

Di seguito le parole dell’ Amministratore Delegato del Bologna Claudio Fenucci, che ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio per 2-2 dei felsinei contro la Fiorentina di Stefano Pioli allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, gara valida per l’ottava giornata della Serie A Enilive 2025/2026.

Queste le sue parole:

Disappunto per alcune decisioni arbitrali?

“Ci sono stati degli episodi ma se sono qui è per parlare più in generale di come vogliamo interpretare il calcio. Abbiamo cercato nel tempo di codificare i passaggi fra Var e campo ma se si è presa una linea, quella deve essere. Mi pare che sia evidente il contatto su Bernardeschi. Ma al di là di questo anche sul primo rigore mi segnalano un fallo di mano di Kean precedente. Auspichiamo che il Var si usi con attenzione. Detto questo, complimenti alla squadra per come avevamo affrontato la partita fino al rigore. Finché siamo stati 11 contro 11 abbiamo fatto una grande gare e voglio fare i i compimenti allo staff”.

Forse è il primo rigore quello che l’ha infastidita di più?

“No, ci sono stati diversi episodi che meritavano maggiore attenzione ma questo è lavoro per moviolisti e giornalisti. Io dico solo che tra Var e campo gli interventi devono essere più codificati”.

Quello che è piaciuto è che il Bologna per più di un’ora ha fatto una grande gara

“Siamo una squadra che cerca di mostrare sempre il proprio gioco, prendendoci dei rischi ma giocandocela sempre. Abbiamo fatto una buona gara fino al rigore che ha riaperto la gara. Mi spiace vedere i ragazzi arrabbiati per come è finita la partita”.

Ha già sentito Italiano?

“No, non ancora. Sicuramente questo risultato non lo aiuterà nello stare tranquillo e pensare a recuperare”.