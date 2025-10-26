Polemiche post Fiorentina, i tifosi felsinei alzano la voce: "A chi dà fastidio il Bologna?"

"A chi dà fastidio il Bologna?" Comincia con questa domanda il comunicato del Centro Bologna Clubs, diramato al termine del pirotecnico 2-2 tra i felsinei e la Fiorentina. Una gara ricca di controversi episodi arbitrali, che evidentemente non sono piaciuti ai supporters rossoblù come quelli di altre partite nel corso di questa stagione.

La questione che emerge dal comunicato, però, non riguarda solo l'operato dei direttori di gara: "Siamo molto curiosi di conosce il motivo per il quale in certi ambienti il Bologna dia fastidio. E' perché i bilanci sono in ordine, quando la regola è all'opposto? E' perché con investimenti mirati e professionalità si costruiscono squadre che giocano a calcio, invece di maneggi di vario genere, con violazioni delle regole finanziarie in vigore?

Perché si vede il Var intervenire per spingere l'arbitro al monitor solo per tutelare i soliti noti, come si è visto sia la settimana scorsa che sabato sera, mentre due falli in area viola sono stati ignorati? Perché manate in faccia ai giocatori rossoblù sono rimaste impunite, mentre falli venali vengono giudicati in modo diverso se commessi dai nostri giocatori? E' gradita una risposta. Centro Bologna Clubs".