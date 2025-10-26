Roma, Pellegrini: "Tifosi sono fondamentali per il nostro rendimento". Al Mapei erano in 7000
Protagonista in positivo del match contro il Sassuolo, ecco le parole di Lorenzo Pellegriniai microfoni di DAZN: "Dobbiamo continuare ogni settimana a migliorarci, avevamo tanta voglia di vincere e di quanto stiamo dando sul campo. Oggi per me abbiamo fatto una buona partita. Tifosi? Siamo fortunati sotto questo aspetto: per noi è sempre così, la gente non si rende conto di quanto sia fondamentale e quanto sia importante. Poi qui io mi son sentito a casa e vorrei abbracciare tutti i tifosi del Sassuolo".
Per l'occasione al Mapei Stadium di Reggio Emilia, erano presenti circa 7000 tifosi giallorossi.
