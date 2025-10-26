Juventus brutta a quattro e sprecona a tre. Lazio avanti 1-0 con Basic all'intervallo

Terminato il primo tempo di Lazio-Juventus, con i biancocelesti in vantaggio per 1-0 grazie al gol segnato da Basic. Il racconto del primo tempo dalla Capitale.

In un Olimpico che non manca di far sentire il suo calore, ma anche di contestare Lotito, parte fortissimo la Lazio. E mette sotto la Juventus dopo neanche dieci minuti, sfruttando una leggerezza in appoggio di David e una deviazione che permette di sbloccare la partita a Basic, esule della rosa biancoceleste ripescato da Sarri nel momento di crisi di infortuni e inserito in lista Serie A al posto dell’infortunato Dele-Bashiru. La Juventus, vestita da Tudor con un nuovo 4-4-2, ci mette un po’ a reagire e attorno alla mezz’ora il tecnico croato la rimette a tre dietro. Più che di pareggio, c’è però odore di raddoppio e ci vanno vicini sia Guendouzi che Isaksen, al 32’. Da lì alla fine del primo tempo, è quasi assolo Juve a livello di occasioni, ma sia Conceicao che Vlahovic calciano con troppa sufficienza verso la porta di Provedel, sprecando due buone occasioni per segnare. E all’intervallo la Lazio rientra negli spogliatoi sopra di un gol sulla Juventus.

Clicca qui e segui Lazio-Juventus con TMW