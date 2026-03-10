Sassuolo ko senza Pinamonti, Grosso: "È pesante quando ti mancano giocatori di qualità"

Uno dei temi in casa Sassuolo della partita di ieri sera era l'assenza di Andrea Pinamonti, out per squalifica. Davanti i suoi sostituti non hanno inciso e così a Fabio Grosso, tecnico neroverde, è stato chiesto quanto ha pesato non avere il classe '99 a disposizione: "È un giocatore importante, quando ti mancano giocatori di qualità è pesante. Sono contento di Nzola, Moro è entrato in un momento difficile della partita. I ragazzi hanno provato a fare la partita, in alcuni momenti non abbiamo riconosciuto cosa serviva e queste squadre ti fanno pesare gli errori. Peccato per il risultato, il pareggio ci avrebbe dato continuità dopo i risultati importantissimi che abbiamo ottenuto".

Che effetto le ha fatto l'assenza del tifo?

"Venire in uno stadio del genere dove senti il tifo fa effetto. Sono tifoserie importanti, è una partita completamente atipica. Non conosco bene le dinamiche, ma questo è uno stadio molto grande e non vedere tante persone è un dispiacere per tutti. I tifosi avranno le loro ragioni, non ho gli strumenti per parlare di questo. Sicuramente è una partita atipica in uno stadio che solitamente ribolle di emozioni".

