Sassuolo, Kone: “Con Matic cresciamo ogni giorno. I suoi consigli sono preziosi"

In vista della sfida valevole per la decima giornata di Serie A tra Sassuolo e Genoa, ai microfoni di DAZN interviene Ismael Kone, centrocampista neroverde, per condividere riflessioni sul valore dell’esperienza di un compagno come Nemanja Matic all’interno dello spogliatoio. Al centro dell’intervista, il percorso di crescita del centrocampo emiliano e la rilevanza dei consigli ricevuti dai veterani.

Quanto influisce la presenza di Matic sulla crescita dei giovani centrocampisti e quali consigli vi dà più spesso?

"Una presenza come quella di Nemanja Matic può solo aiutarci, sia a me che a Christian, Aster ed Edo. Avere un giocatore che ha militato in tante squadre importanti e in campionati di alto livello è davvero fondamentale per la nostra crescita. Ogni giorno riceviamo dai suoi insegnamenti qualcosa che migliora il nostro modo di stare in campo. Per noi è una grande esperienza poterci confrontare con lui, così come con altri compagni che possono aiutarci".

In che modo osservare quotidianamente un calciatore così esperto può incidere sulle vostre prestazioni?

"Guardare un giocatore con così tanta esperienza come Matic rappresenta un’opportunità preziosa. Osserviamo ogni suo movimento per capire come possiamo migliorare sia tecnicamente sia tatticamente. I suoi consigli sono sempre concreti e contribuiscono ad accrescere la consapevolezza di tutto il gruppo. È molto importante per noi apprendere da chi ha giocato a livelli così alti".