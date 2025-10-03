Sassuolo, Pinamonti: "Sul rigore bravo Montipò, sono stato fortunto. Qui è dura per tutti"

"Il mio compito è far gol per aiutare i miei compagni a conquistare punti. Qui fanno fatica tutte le squadre e siamo davvero contenti. Sul rigore devo fare i complimenti a Montipò perchè non capita spesso che un portiere resti fermo, sono stato molto fortunato visto che il pallone è arrivato di nuovo sul mio piede e ho avuto la possibilità di segnare. Personalmente so che devo migliorare, devo mantenere una costanza di rendimento diversa durante la gara magari dosando le energie. E' vero che il mister mi chiede un lavoro specifico in fase difensiva, ma a mente fredda mi rendo conto che spreco fiato con delle corse inutili che mi fanno perdere lucidità.

E questo non aiuta i miei compagni. Modulo? Nel 4-3-3 gli esterni offensivi sono punti di riferimento, ognuno di noi ha compiti specifici ed è uno schema che richiede sacrificio alla punta centrale. Lo faccio molto volentieri, anche perchè poi mi ripagano con assist importanti che mi permettono di fare gol e di essere nel vivo dell'azione". Questa l'analisi di Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo e match winner di serata, ai microfoni di DAZN.