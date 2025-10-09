Savona e l'addio a sorpresa alla Juventus dopo il rinnovo. Al Nottingham deve ancora ingranare

Un po' a sorpresa, dopo aver prolungato con la Juventus fino al 2030, per Nicolò Savona è arrivata la cessione. L'ennesimo talento venuto fuori dalla Next Gen e arrivato in prima squadra che lascia la Continassa per andare a cercare fortuna altrove, nello specifico al Nottingham Forest in Premier League.

"Nicolò aveva appena rinnovato con la Juventus, c'era la volontà di proseguire questo rapporto. I bianconeri, con molta onestà, ci avevano detto che sarebbero state valutate eventuali offerte nel corso del mercato. Questo aveva sempre lasciato delle porte aperte, sicuramente la Premier era un campionato che stava continuando ad interessarsi a lui. Negli ultimi giorni, come di consuetudine, le cose possono sbloccarsi con maggiore intensità e noi abbiamo ripreso i contatti con il Nottingham. E nel momento in cui abbiamo capito ci fosse una possibilità, è successo quel che è successo", è stata la spiegazione del trasferimento data dal suo agente, Michele Puglisi.

Complice anche una partenza non proprio a razzo della squadra, che è andata incontro anche al cambio di allenatore, i primi mesi di Savona in Inghilterra non sono stati semplicissimi. Anche perché in mezzo c'è stato pure il problema alla caviglia che si trascinava dietro dal Mondiale per Club. Ad oggi sono 3 le presenze del difensore, due in campionato contro Arsenal e Newcastle e una in Coppa di Lega contro lo Swansea. Un primo assaggio non semplicissimo di calcio inglese che non ha ancora mostrato il lato migliore di Savona, ma che certamente lo aiuterà a crescere nel prossimo futuro.

NICOLO' SAVONA - NOTTINGHAM FOREST

Presenze: 3

Da titolare: 2

Reti: /

Assist: /