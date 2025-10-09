Infantino spinge l'Italia sul tema stadi, Mendes corteggia Yildiz: le top news delle 13

"E' difficile rispondere, non puoi mai sapere ciò che vorrai fare e ciò che succederà. Io però dico sempre a tutti di sì, alla fine un italiano ha sempre la possibilità, anche un 1%, di tornare a giocare in Serie A". Le parole di Sandro Tonali potrebbero essere quelle di Marco Verratti di qualche anno fa. Perché una volta che esci dalla Serie A e ti imponi, come sta facendo l'ex milanista, è sempre complicato riuscire a tornare in Italia. Sandro Tonali non potrà tornare in A finché non ci saranno stipendi differenti. Perché ora guadagna 8 milioni di euro all'anno più bonus, arrivando quasi a 10.

A margine dell'Assemblea Generale dell'EFC presso il Cavalieri Waldorf Hotel di Roma il numero uno del calcio mondiale Gianni Infantino ha parlato così dei temi legati all'attualità in tema calcistico, sia italiano che mondiale. "Sono italiano quindi ho sempre piacere a venire in Italia, poi Roma... Roma caput mundi! E' sempre molto bella. Gli stadi? Se non ci riusciamo in Italia, bisogna chiudere e andare a casa tutti quanti... però sicuramente ce la faremo. L'Italia è un paese pieno di risorse, creatività... ho visto la presentazione del progetto a Milano, ho sentito le parole del sindaco di Roma. L'Italia è il paese del calcio, deve avere gli stadi più belli del mondo. Il Mondiale? Quello dipende da chi va in campo".

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus sta lavorando per blindare Kenan Yildiz con un nuovo contratto a lungo termine. L’obiettivo della dirigenza bianconera è quello di estendere l’accordo fino al 2030, con opzione per un’ulteriore stagione, fino al 2031. I dialoghi con il padre-agente Engin Yildiz, unico interlocutore del club dall’inizio del 2024, procedono spediti e si registrano passi avanti significativi rispetto agli ultimi contatti di un mese fa. L’attaccante turco, classe 2005 e cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco, ha manifestato la chiara volontà di proseguire la propria carriera in bianconero, un fattore che ha facilitato il confronto con il direttore generale Damien Comolli.