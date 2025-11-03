TMW
Scalvini ha svolto lavoro individuale e Bakker terapie. Il programma della vigilia di OM-Atalanta
TUTTO mercato WEB
Oggi allenamento al mattino per l'Atalanta. Secondo quanto raccolto da TMW, il difensore Giorgio Scalvini ha svolto lavoro individuale, mentre il laterale Mitchel Bakker le solite terapie per recuperare dal suo infortunio di lungo corso.
Domani allenamento alle ore 11 a Zingonia (primi 15 minuti aperti ai media) per la Dea, poi la conferenza stampa di mister Ivan Jurić e Mario Pašalić allo stadio Velodrome di Marsiglia alle ore 18.45.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
