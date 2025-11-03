Napoli, De Bruyne: "Come sapete starò fuori per un po'. Ma il mio percorso è già iniziato"

Kevin De Bruyne è tornato a "parlare" e lo fa fatto affidando il suo pensiero al proprio account Instagram. Il belga, fuori per infortunio dal match contro l'Inter, ha mandato un messaggio a tutti i tifosi del Napoli: "Ciao a tutti, come sapete starò fuori per un po’. La buona notizia è che l’intervento è andato perfettamente. Il mio percorso di ritorno è già iniziato! Grazie per tutti i messaggi!".

Il ko del centrocampista ha privato Conte di un'opzione in più all'interno delle partite e soprattutto di un calciatore in grado di fare la differenza contro chiunque. Dopo le critiche, aveva comunque offerto prestazioni di livello assoluto, dimostrandosi indispensabile per gli azzurri. Il suo problema, insieme a quello avuto da Lukaku, sono stati contrattempi che non erano stati preventivati dalla società.

Non è da escludere dunque un intervento sul mercato a gennaio, ma trovare un giocatore con le sue caratteristiche sarà difficile.