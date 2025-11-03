Balzaretti lascia la Roma e va al Marsiglia: lavorerà a stretto contatto con il ds Benatia

Federico Balzaretti lascia la Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, uno dei collaboratori del direttore sportivo Frederic Massara ha deciso di intraprendere un'altra avventura professionale, ma non in Italia. L'ex terzino sinistro dei giallorossi infatti si trasferirà al Marsiglia di Roberto De Zerbi e affiancherà il ds Medhi Benatia, con il quale lavorerà a stretto contatto. L'accordo sarà ratificato a breve.

Nel corso della sua carriera da giocatore ha vestito le maglie di Palermo, Torino, Juventus, Varese, Roma, Siena e Fiorentina, oltre a quella dell'Italia. Nel suo palmares c'è un campionato di Serie B. Da dirigente ha lavorato a Trigoria, occupandosi dei giocatori in prestito, ma anche al Varese come direttore sportivo e all'Udinese come direttore tecnico.

Nel frattempo il Marsiglia in Ligue 1 è pienamente in corsa per il titolo visto che è attualmente al 2° posto a quota 22 punti, frutto di 7 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. Il PSG primo è a +2, ma i presupposti sembrano essere ottimi per contendere il campionato fino alla fine alla squadra allenata da Luis Enrique. Sulla panchina troverà un suo connazionale, ovvero Roberto De Zerbi, nel club dal 2024 e con un contratto per altre due stagioni oltre a quella attuale.