Brasile, i convocati: c'è Wesley, out Carlos Augusto. Ancelotti: "Neymar? Gli parlerò"

Il Brasile ha diramato le convocazioni del commissario tecnico, Carlo Ancelotti, per le due amichevoli che i verdeoro affronteranno contro il Senegal (il 15 novembre, a Londra) e la Tunisia (il 18, a Lille). C'è l'esterno della Roma, Wesley, mentre non è presente fra gli altri in lista Carlos Augusto, giocatore dell'Inter.

Come logico che sia, l'allenatore italiano ha dato una possibilità a tanti che normalmente non rientrano fra i convocati. Nello spiegare le sue scelte, l'ex tecnico di Milan e Real Madrid ha dichiarato: "Nelle ultime partite abbiamo apportato molti cambiamenti alla squadra per effettuare alcuni test. È sempre positivo, è un'evoluzione che dobbiamo fare. E penso che i test siano andati bene".

Poi aggiunge: "In questa squadra ho giocatori come Fabinho, Luciano Juba, che voglio valutare; e Vitor Roque, che sta disputando un buon campionato. Abbiamo sette giocatori del Brasileirão. È un buon livello di competizione e abbiamo molti giocatori che potrebbero essere inclusi. Avremo una squadra più definita con queste amichevoli".

E Neymar? Ancora niente chiamata per lui, rientrato in campo con il Santos sabato dopo 48 giorni di assenza: "Non ho più parlato con Neymar. Vedremo quando potrà riprendersi e tornare a giocare", ha sottolineato Ancelotti. Il giocatore non è stato convocato per nessuna partita in questa stagione.

Ecco la lista dei convocati di Ancelotti:

Portieri: Bento (Al Nassr), Ederson (Fenerbahçe-TUR), Hugo Souza (Corinthians)

Difensori: Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Danilo (Flamengo), Eder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Paulo Henrique (Vasco), Wesley (Roma).

Centrocampisti: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad-ARA), Lucas Paquetá (West Ham).

Attaccanti: Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vini Jr. (Real Madrid), Vitor Roque (Palmeiras)