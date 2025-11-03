Live TMW Sassuolo, Grosso: "Tanta amarezza e delusione. Siamo stati leggeri"

20.40 - Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, parla dalla sala stampa del Mapei Stadium per commentare il match con il Genoa valido per la decima giornata di Serie A. Tra poco le sue dichiarazioni in diretta.

21.07 - Inizia la conferenza.

Cosa lascia di amaro e incompiuto questa sconfitta?

"Lascia tanta amarezza e la delusione di aver lasciato andare una partita che si era incalanata verso il pareggio che forse era il risultato più giusto. Questa è una lezione che ci servirà per avanzare e crescere per dove vogliamo andare".

Il Genoa aveva una motivazione forte. Quei primi 20-25 minuti in cui non siete riusciti a non essere Sassuolo: quanto c'è di vostro e dell'avversario? La posizione di Malinovskyi vi ha dato fastidio?

"Il gol arriva da palla inattiva e non riguardava tanto il gioco e nel gioco ci hanno creato difficoltà perché non siamo stati bravi a duellare bene, quando non sei bravo a fare quello poi ti allungano e vai in difficoltà. Quando non fai una bella partita in questa categoria lasci campo agli avversari che hanno qualità e ti mettono in difficoltà. Poi siamo venuti fuori, abbiamo creato qualche occasione nel primo tempo. Abbiamo fatto un secondo tempo migliore, abbiamo sfiorato il vantaggio su Thorstvedt, ma abbiamo commesso delle superficialità, abbiamo concesso poi una punizione laterale nel finale e siamo stati puniti".

Laurienté. Il timing della Serie A è diverso rispetto a quello della B, a. volte potrebbe trovare delle soluzioni diverse...

"Il nostro livello quando vai a fare le partite deve essere altissimo perché se non mantieni un livello altissimo gli avversari ti mettono in difficoltà e nella prima frazione abbiamo pagato pegno. Fare dei nomi sarebbe ingeneroso perché nella prima frazione siamo stati sotto ritmo e sotto giri e quando sei sotto ritmo fai grande fatica a rientrare. A inizio secondo tempo abbiamo trovato il pari e tante ingenuità non ci hanno permesso di trovare il risultato, da questa gara comunque traiamo tanti spunti per il futuro".

Il gol preso nel finale è un gol da polli...

"Tante piccole che insieme diventano grandi ingenuità sia nell'approccio che nel secondo tempo quando avevamo ripreso la gara. Un po' di superficialità e leggerezze e in questo campionato poi vieni punito".

Una sconfitta che fa male. Non è la prima volta che commettete ingenuità. Dove e come si può lavorare?

"Continuando a lavorare, cercando di stuzzicarsi per raggiungere dei livelli alti".

Un suo commento sui 150 gol in A di Berardi...

"Sono contento. Per noi è un giocatore importante, veniva da un problemino e nel finale ho deciso di levarlo perché non aveva più energie anche se per noi rimane determinante. Sono contentissimo che abbia raggiunto questo traguardo e possa raggiungerne altri perché ha ancora la voglia e la determinazione di migliorare e migliorarsi".

Come sta Volpato?

"Cristian ha avuto un problemino ieri o l'altro ieri, un problemino muscolare. Capiremo nei prossimi giorni di cosa si tratta e speriamo di non perderlo per lungo tempo".

21.16 - Termina la conferenza.