Giugliano, Capuano: "Usciti dalla sala rianimazione, siamo ancora in reparto"

In conferenza stampa, il tecnico del Giugliano Ezio Capuano ha commentato la sfida vinta contro il Siracusa: "Sono molto felice di aver riportato entusiasmo a Giugliano. Spero che quello visto in partita, sia un buon punto di partenza per le prossime gare e spero possa crescere. Il merito del successo è solo dei ragazzi. Ora siamo usciti dalla sala di rianimazione, ma non siamo ancora in reparto: mi è piaciuta la voglia di portare il risultato a casa, la palla negli ultimi dieci minuti scottava. Potevamo chiuderla prima, ma comunque c'è la bravura degli avversari".