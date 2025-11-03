Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Giugliano, Capuano: "Usciti dalla sala rianimazione, siamo ancora in reparto"

Giugliano, Capuano: "Usciti dalla sala rianimazione, siamo ancora in reparto"TUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
Oggi alle 19:19Serie C
Daniel Uccellieri

In conferenza stampa, il tecnico del Giugliano Ezio Capuano ha commentato la sfida vinta contro il Siracusa: "Sono molto felice di aver riportato entusiasmo a Giugliano. Spero che quello visto in partita, sia un buon punto di partenza per le prossime gare e spero possa crescere. Il merito del successo è solo dei ragazzi. Ora siamo usciti dalla sala di rianimazione, ma non siamo ancora in reparto: mi è piaciuta la voglia di portare il risultato a casa, la palla negli ultimi dieci minuti scottava. Potevamo chiuderla prima, ma comunque c'è la bravura degli avversari".

Articoli correlati
Giugliano, Capuano: "Nemmeno Gesù avrebbe potuto preparare meglio l'esordio" Giugliano, Capuano: "Nemmeno Gesù avrebbe potuto preparare meglio l'esordio"
Giugliano, Capuano si presenta: "Ho accettato con entusiasmo, usciremo da questa... Giugliano, Capuano si presenta: "Ho accettato con entusiasmo, usciremo da questa situazione"
Il Giugliano riparte da Eziolino Capuano: il tecnico firma un annuale con opzione... Il Giugliano riparte da Eziolino Capuano: il tecnico firma un annuale con opzione
Altre notizie Serie C
Giugliano, Capuano: "Usciti dalla sala rianimazione, siamo ancora in reparto" Giugliano, Capuano: "Usciti dalla sala rianimazione, siamo ancora in reparto"
Lucchesi: “Guidonia in crescita, ma restiamo con i piedi per terra. L’obiettivo resta... TMW RadioLucchesi: “Guidonia in crescita, ma restiamo con i piedi per terra. L’obiettivo resta la salvezza”
Livorno, traballa la panchina di Formisano: spunta il nome di Pavanel TMWLivorno, traballa la panchina di Formisano: spunta il nome di Pavanel
Triestina, Matosevic dopo il ko col Brescia: "Non abbiamo niente da perdere" Triestina, Matosevic dopo il ko col Brescia: "Non abbiamo niente da perdere"
Ascoli, Damiani: "Abbiamo schiacciato il Ravenna, c'è rammarico per la sconfitta"... Ascoli, Damiani: "Abbiamo schiacciato il Ravenna, c'è rammarico per la sconfitta"
Livorno, Bonassi: "In questa fase del campionato paghiamo ogni minimo errore" Livorno, Bonassi: "In questa fase del campionato paghiamo ogni minimo errore"
Torres e Livorno, destini incrociati per la panchina? In ballo Greco... Torres e Livorno, destini incrociati per la panchina? In ballo Greco...
Triestina, Tesser torna in panchina ma la crisi continua: due sconfitte consecutive... Triestina, Tesser torna in panchina ma la crisi continua: due sconfitte consecutive
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Leao esalta il Milan. Rossoneri allegriani: carattere e contropiede. Roma acerba, Maignan para il rigore, flop Dybala. Brivido Inter. Ammucchiata scudetto. Pioli out
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
3 Serie A, 10^ giornata LIVE: Sarri col tridente Isaksen, Dia e Zaccagni
4 Lazio-Cagliari, le probabili formazioni: Vecino spera, ma Basic resta avanti nel ballottaggio
5 Marco Bucciantini critica Ranieri: "Non può più fare il capitano della Fiorentina, troppe scene"
Ora in radio
TMW News 19:05TMW News live!
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 19:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Spalletti: "Lo Sporting è forte. Vlahovic? Sarebbe felice di restare"
Immagine top news n.1 Inter, Marotta ribatte a Conte: "Liberissimo di dire certe cose. Arbitri? Non rispondo"
Immagine top news n.2 Fiorentina, avanti con le valutazioni e possibili scelte a breve: il punto fra tecnico e ds
Immagine top news n.3 Napoli, Conte: "Solo critiche, ma siamo primi! Arbitri? Appena qualcuno ha parlato..."
Immagine top news n.4 Lega Serie A, Giorgio Chiellini eletto consigliere federale. Prende il posto di Calvo
Immagine top news n.5 Koopmeiners difensore ha sorpreso tutti. Tranne il suo tecnico all'AZ: "Con me già giocava dietro"
Immagine top news n.6 Terremoto Fiorentina, club e Pioli a lavoro per l'addio. Poi il sostituto e soprattutto il nuovo ds
Immagine top news n.7 Campo e panchina: il Genoa gioca su due fronti. Ora il Sassuolo è la priorità, vietato sbagliare
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.2 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.3 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lucchesi: “Guidonia in crescita, ma restiamo con i piedi per terra. L’obiettivo resta la salvezza”
Immagine news Altre Notizie n.2 Galbiati: "Fiorentina, prima si scelga il ds e poi si nomini il nuovo tecnico"
Immagine news Serie A n.3 Chivu, Allegri e Gasperini: la sorpresa delle prime 10 giornate secondo gli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Berardi riporta tutto in parità a inizio ripresa: è 1-1 al Mapei tra Sassuolo e Genoa
Immagine news Serie A n.2 Di Gregorio: "Quando c'è un esonero i primi responsabili sono i giocatori". E parla di Koopmeiners
Immagine news Serie A n.3 Spalletti sul futuro di Vlahovic: "Ho parlato con lui: sarebbe felicissimo di rimare alla Juve"
Immagine news Serie A n.4 Genoa, i tifosi mettono nel mirino il CEO Blazquez. Al Mapei spunta uno striscione: "Vattene"
Immagine news Serie A n.5 Il Genoa targato Murgita-Criscito avanti col Sassuolo: Malinovskyi decide i primi 45'
Immagine news Serie A n.6 Buona la prima per la Juventus di Spalletti, Chiellini: "Ora vinciamo anche in Champions"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Pafundi ha lavorato con il gruppo. Differenziato per Altare, Depaoli e Pedrola
Immagine news Serie B n.2 Bari, Antonucci: "Ora vogliamo fare altri punti, il bel gioco arriverà"
Immagine news Serie B n.3 Cesena, Shpendi dopo il ko con il Bari: "Perdere così fa male, testa alla prossima"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, D'Angelo ha le ore contate? Il club valuta subito l'esonero, pronto Donadoni
Immagine news Serie B n.5 Padova, Peghin: "Trattativa tra Oughourlian a Figoli 'privata'. Non ho idea delle tempistiche"
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Vivarini si gioca tutto il Monza: la gara di domenica dirà molto sulla panchina
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giugliano, Capuano: "Usciti dalla sala rianimazione, siamo ancora in reparto"
Immagine news Serie C n.2 Lucchesi: “Guidonia in crescita, ma restiamo con i piedi per terra. L’obiettivo resta la salvezza”
Immagine news Serie C n.3 Livorno, traballa la panchina di Formisano: spunta il nome di Pavanel
Immagine news Serie C n.4 Triestina, Matosevic dopo il ko col Brescia: "Non abbiamo niente da perdere"
Immagine news Serie C n.5 Ascoli, Damiani: "Abbiamo schiacciato il Ravenna, c'è rammarico per la sconfitta"
Immagine news Serie C n.6 Livorno, Bonassi: "In questa fase del campionato paghiamo ogni minimo errore"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa del Mondo 2027, domani a Nyon il sorteggio dei gironi di qualificazione
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Woman, la Top11 della 4ª giornata: Michela Cambiaghi guida l’attacco
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, Brambilla: "Il successo sul Genoa ciò da cui dobbiamo ripartire. Dà morale"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, si è chiusa la 4ª giornata: Roma a punteggio pieno, +5 dalle inseguitrici
Immagine news Calcio femminile n.5 Mondiale Femminile U17, l'Italia si ferma ai Quarti. Schiavi: "Peccato, non abbiamo mai mollato"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, la Fiorentina piega di misura il Sassuolo: decide Janogy
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…