Giugliano, Capuano: "Usciti dalla sala rianimazione, siamo ancora in reparto"
TUTTO mercato WEB
In conferenza stampa, il tecnico del Giugliano Ezio Capuano ha commentato la sfida vinta contro il Siracusa: "Sono molto felice di aver riportato entusiasmo a Giugliano. Spero che quello visto in partita, sia un buon punto di partenza per le prossime gare e spero possa crescere. Il merito del successo è solo dei ragazzi. Ora siamo usciti dalla sala di rianimazione, ma non siamo ancora in reparto: mi è piaciuta la voglia di portare il risultato a casa, la palla negli ultimi dieci minuti scottava. Potevamo chiuderla prima, ma comunque c'è la bravura degli avversari".
Altre notizie Serie C
Editoriale di Enzo Bucchioni Leao esalta il Milan. Rossoneri allegriani: carattere e contropiede. Roma acerba, Maignan para il rigore, flop Dybala. Brivido Inter. Ammucchiata scudetto. Pioli out
Le più lette
2 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile