Scintille tra tifosi di Como e Inter, Suwarso riprende i suoi: "I nostri ospiti meritano rispetto"

"Nonostante il risultato finale, sono incredibilmente orgoglioso della nostra squadra". Inizia così il lungo messaggio social pubblicato dal presidente del Como Mirwan Suwarso all'indomani del ko patito dai suoi contro l'Inter. Il numero uno dei lariani ha elogiato su Instagram l'atteggiamento avuto dai suoi nonostante il risultato negativo: "Ha dato tutto in campo e ha combattuto con vero onore. Questo è lo spirito che ci definisce".

Poi però Suwarso ha bacchettato alcuni tifosi rei, secondo quanto scritto dal patron del Como, di aver mostrato un atteggiamento negativo nei confronti di quelli avversari: "L’orgoglio per la nostra prestazione non può superare la mia delusione per il comportamento mostrato da alcuni nella tribuna d’onore nei confronti della delegazione avversaria. Capisco che il calcio porti emozioni intense, ma non dobbiamo mai perdere di vista chi siamo. Il nostro è un Club con valori solidi e la dignità è uno di quelli più importanti. Questa dignità deve estendersi oltre il campo, verso i nostri avversari, i loro tifosi e soprattutto i loro dirigenti e rappresentanti. Sono nostri ospiti e meritano rispetto. Scherni e insulti nella tribuna d’onore non rappresentano il club che stiamo costruendo. Minano i valori stessi che difendiamo".

E ancora: "Lavoreremo per difendere questi valori, con fermezza e coerenza. Prenderemo le misure necessarie per garantire che questo standard venga rispettato. L’integrità del nostro club e il progresso della lega nel suo insieme dipendono dal rispetto reciproco. Chi non sarà in grado di rispettarlo non sarà il benvenuto. Cresciamo insieme, con dignità e integrità, dentro e fuori dal campo".