Suwarso: "Non so se Nico Paz resterà. City su Fabregas? Mah, mi chiama già per i prossimi colpi"

Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha rilasciato un’intervista a La Provincia di Como per fare un bilancio sulla stagione dei lariani. Queste le sue principali dichiarazioni: "Sono contento. Credo che siamo più avanti di dove ci saremmo immaginati. Mi pare che l’incrocio di dati e statistiche in prospettiva ci dessero settimi, per questa stagione. Sapete com’è il motto del Bayern? 'Siamo quelli che siamo'. Un bel motto, un segnale di identità. Andiamo avanti per la nostra strada convinti che sia quella giusta, inseguendo i nostri obiettivi".

Sulle sirene per Nico Paz e mister Fabregas, Suwarso risponde così: "Non so se Nico resterà. Come sapete ci sarà tempo per parlarne. City su Fabregas? Lo vuole anche il Newcastle credo... Ho letto. Mah, io so che ci sentiamo spesso, parliamo spesso del futuro, mi chiama per i giocatori per l’anno prossimo. Siamo allineati". Poi, un giudizio sul gran rendimento di Douvikas: "Ci ha messo sei mesi a sbocciare. Adesso è il secondo marcatore dopo Lautaro, non so se mi spiego. I tempi sono sempre diversi per ognuno, e noi siamo una società che sa aspettare. Come con Baturina. Abbiamo deciso di non mettergli fretta e lui ha risposto".

Infine, un giudizio su altri due singoli: "Morata? Aspetteremo anche lui, è un grande giocatore. Butez? Ho notato una cosa: rispetto a inizio campionato lo vanno a pressare molto meno. Segno che c’è più prudenza, hanno capito che ha piedi formidabili".