Suwarso: "Presenteremo progetto per un nuovo stadio. Futuro? Basta interventi massicci sul mercato"

Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha rilasciato un’intervista a La Provincia di Como parlando, tra i vari temi, anche della corsa all'Europa e dei progetti legati allo stadio. Queste le sue dichiarazioni, a partire proprio dal grande obiettivo dei lariani: "Europa? Per scaramanzia non la voglio nominare. È ancora lunga. Stadio? Butteremo giù la curva in tubolare a fine campionato. Non mi piace dire che faremo questa operazione per poter giocare in Europa. Mi piace dire che è un intervento necessario perché c’è una struttura che da troppi anni è lì, in tubolare, e la gente di Como si merita di più. Se eventualmente andremo in Europa, vedremo la situazione".

Sulla possibilità di giocare a Udine o Reggio Emilia in caso di qualificazione alle coppe europee, Suwarso ha aggiunto: "Questo è il regolamento: al momento il Sinigaglia non è pronto, dunque sei costretto a indicare una location alternativa, ma da qui a giugno ci sono cose che possono succedere, vediamo come procede". Poi, una battuta sul progetto del nuovo stadio: "Presenteremo un progetto entro uno o due mesi. Sarà una versione del primo, addolcito dalle controdeduzioni della Sovrintendenza, di cui abbiamo tenuto conto".

Infine, un commento sulle spese e il bilancio: "Due anni fa eravamo in B ed è ovvio che per costruire una squadra di Serie A bisogna fare un investimento forte. Quanti giocatori abbiamo comprato? Tanti. Perché eravamo una start up. Il valore dei nostri giocatori però è aumentato. Almeno undici nostri giocatori hanno elevato il valore del club. Per questo posso parlare di investimento. Ora l’obiettivo è far crescere la curva dei ricavi e calare quella delle spese. Abbiamo una squadra molto giovane, non credo che in futuro ci sarà da fare interventi massicci sul mercato. E ci stabilizzeremo. Dobbiamo capire che è l’inizio di un percorso. Per poi diventare sostenibili".