Seba Esposito dopo le visite col Cagliari: "È stata una bella trattativa, sono carico e contento"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:15Serie A
di Giacomo Iacobellis

Prime parole da nuovo giocatore - ancora non ufficialmente - del Cagliari per Sebastiano Esposito, che ha appena superato le visite mediche coi rossoblù a Villa Stuart e si prepara a firmare il suo contratto. "Sono carico. È stata una bella trattativa e sono contento di essere qua. Ci vediamo allo stadio. Forza Cagliari!", ha dichiarato l'attaccante in arrivo dall'Inter in prestito gratuito con obbligo di riscatto ai microfoni Sky Sport.

I dettagli della trattativa
Nelle scorse ore il Cagliari ha superato la concorrenza del Parma, un testa a testa durato alcuni giorni, forte anche della preferenza del giocatore. Con l'Inter l'accordo finale è stato trovato sulla base di un iniziale prestito gratuito con obbligo di riscatto a 4 milioni di euro a cui aggiungere il 40% sulla futura rivendita per cifre superiori ai 4 milioni spesi. Per il ragazzo, contratto fino al 2030 da 750 mila euro all'anno più bonus legati a prestazioni individuali e di squadra.

Reduce dal Mondiale per Club giocato con l'Inter negli Stati Uniti, nella precedente stagione il classe 2002 ha messo insieme un totale di 37 presenze con l'Empoli fra campionato e Coppa Italia, con all'attivo 10 gol e 2 assist. Ora, come detto, è tutto pronto per la nuova avventura in Sardegna.

