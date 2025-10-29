Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serena: "Fiorentina, va fatta una presa di coscienza e calarsi nei bassi fondi della classifica"

Serena: "Fiorentina, va fatta una presa di coscienza e calarsi nei bassi fondi della classifica"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 15:00Serie A
Andrea Piras
Viola amore mio
Ascolta il podcast
Radio Firenze Viola / Viola amore mio
00:00
/
00:00

Michele Serena ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola del momento negativo della Fiorentina: "Ogni anno ci sono delle sorprese sia in negativo che in positivo e quest'anno la sorpresa in negativo purtroppo è la Fiorentina. Non me lo sarei mai aspettato anche perché io stesso avevo fatto i complimenti al mercato viola che ha migliorato la rosa a livello anche numerico. Questo dimostra che il calcio non è una scienza. Lecce e Genoa sono le prossime avversarie dopo l'Inter, e sono due scontri diretti. Ora va fatta una presa di coscienza e calarsi nei bassi fondi della classifica senza pensare all'Europa".

Le scelte di formazione contro l'Inter e il poco spazio ai giovani?
"Stefano deve mettere in campo la squadra migliore, non contano nulla i nomi e la carta d'identità. Pioli deve trovare quei 13 titolari per costruirci pian piano sopra e uscire da questa situazione brutta. A livello numerico alternando molto ha creato confusione".

Cosa serve per fermare l'attacco dell'Inter?
"Si deve lavorare di squadra, con le giuste chiusure e le giuste preventive. Io penso che la Fiorentina giocherà a tre dietro e avrà l'aiuto degli esterni e dei centrocampisti. Di fronte avranno una delle migliori squadre del campionato".

Il momento di Gosens e Dodo?
"Non parlerei solo di loro, nessuno sta giocando al livello mostrato l'anno scorso. Molte colpe sono dei giocatori stessi, è da loro che deve arrivare il cambio di marcia, il tempo per aspettare qualcuno è finito, vanno fatte scelte precise anche a costo di esclusioni illustri. Io penso che i giocatori abbiano più colpe dell0'allenatore. Stimo Pioli e so che uscirà da questa situazione. Serve una presa di coscienza da parte di tutti".

Articoli correlati
Michele Serena sull'Union Brescia: "Lotterà per la promozione già quest'anno" Michele Serena sull'Union Brescia: "Lotterà per la promozione già quest'anno"
Serena: "Veneto calcistico sull’altalena, il Vicenza deve trovare le persone giuste"... Serena: "Veneto calcistico sull’altalena, il Vicenza deve trovare le persone giuste"
Serena sul Girone A: “Il Padova è stato stratosferico. Il Cittadella saprà risalire”... Serena sul Girone A: “Il Padova è stato stratosferico. Il Cittadella saprà risalire”
Altre notizie Serie A
Galante: "Inter ferita e arrabbiata. La difesa della Fiorentina? La scelta è sicura"... Galante: "Inter ferita e arrabbiata. La difesa della Fiorentina? La scelta è sicura"
Dall'anglo-italiano vinto da giocatore, alla salvezza nel 2020 da allenatore: Nicola... Dall'anglo-italiano vinto da giocatore, alla salvezza nel 2020 da allenatore: Nicola ritrova il Genoa
Chi sono i tifosi più "scorretti" secondo la UEFA? Meglio i francesi che gli italiani,... Chi sono i tifosi più "scorretti" secondo la UEFA? Meglio i francesi che gli italiani, tra i peggiori
Pagliuca contro il VAR: "Tanto vale tornare all'antico. Napoli-Inter? Rigore scandaloso"... Pagliuca contro il VAR: "Tanto vale tornare all'antico. Napoli-Inter? Rigore scandaloso"
Lazio, Gigot a breve tornerà a Clairefontaine: l'obiettivo è rientrare entro il 2025... Lazio, Gigot a breve tornerà a Clairefontaine: l'obiettivo è rientrare entro il 2025
Serena: "Fiorentina, va fatta una presa di coscienza e calarsi nei bassi fondi della... Serena: "Fiorentina, va fatta una presa di coscienza e calarsi nei bassi fondi della classifica"
Questo è il miglior Orsolini di sempre? L'esterno del Bologna: "Sicuramente il più... Questo è il miglior Orsolini di sempre? L'esterno del Bologna: "Sicuramente il più maturo"
Sassuolo, Grosso: "Sono contento di Berardi. Muharemovic? Non credo giocherà titolare"... Sassuolo, Grosso: "Sono contento di Berardi. Muharemovic? Non credo giocherà titolare"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Le più lette
1 Juventus-Udinese, le probabili formazioni: Thuram ko, al suo posto c'è Koopmeiners
2 Bologna-Torino, le probabili formazioni: Italiano cambia l'attacco, chance per Rowe
3 Serie A, 9^ giornata LIVE: Juventus con due punte. Inter, Pio Esposito titolare
4 Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
5 Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: Pio Esposito con Lautaro. Gosens può riposare
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter sotto shock, Marotta: "Vicini ai cari della vittima, come pure a Josep Martinez"
Immagine top news n.1 L'incredibile dato che spiega la vetta del Napoli e lo sfogo di Antonio Conte
Immagine top news n.2 Spalletti-Juve, è fatta. Oggi la firma: contratto da 3 milioni fino a giugno (con opzione). Stasera all'Allianz?
Immagine top news n.3 La fiducia non basta: senza gol, questo Gimenez non può essere il 9 di un Milan da titolo
Immagine top news n.4 La Juventus affronta l’Udinese e attende Spalletti: ore calde a Torino
Immagine top news n.5 La Juventus a Spalletti, ora la firma. L'ex ct: "Può fare la fortuna di qualsiasi allenatore"
Immagine top news n.6 Anguissa spinge il Napoli in vetta solitaria. De Bruyne opta per l'operazione 'in casa'
Immagine top news n.7 Inter shock: Martinez investe anziano, morto sul colpo. Portiere indagato per omicidio stradale
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.2 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.3 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.4 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Picerno, Greco: “Periodo difficile, ma ne usciremo. Con la Cavese serve orgoglio”
Immagine news Serie C n.2 Dal Canto: "Cittadella, niente trionfalismi ora. Arriverà fra le prime 3-4 in classifica"
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, Spalletti è l'uomo giusto? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Dall'anglo-italiano vinto da giocatore, alla salvezza nel 2020 da allenatore: Nicola ritrova il Genoa
Immagine news Serie A n.2 Chi sono i tifosi più "scorretti" secondo la UEFA? Meglio i francesi che gli italiani, tra i peggiori
Immagine news Serie A n.3 Pagliuca contro il VAR: "Tanto vale tornare all'antico. Napoli-Inter? Rigore scandaloso"
Immagine news Serie A n.4 Lazio, Gigot a breve tornerà a Clairefontaine: l'obiettivo è rientrare entro il 2025
Immagine news Serie A n.5 Serena: "Fiorentina, va fatta una presa di coscienza e calarsi nei bassi fondi della classifica"
Immagine news Serie A n.6 Questo è il miglior Orsolini di sempre? L'esterno del Bologna: "Sicuramente il più maturo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Nicolini sulla Samp: "Barak va recuperato. È l'unico che può far fare il salto di qualità"
Immagine news Serie B n.2 Protti sul Bari: "Le aspettative erano altre. La mia salute? Vivo alla giornata"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Stillitano presente al Picco. Per la seconda gara interna consecutiva
Immagine news Serie B n.4 Inzaghi difende il suo Palermo: "Non eravamo dei fenomeni, adesso non siamo scarsi"
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, Magnani: "Vincere il derby con la maglia della mia città rende felice me e i tifosi"
Immagine news Serie B n.6 Maran: "Samp e Spezia destinate a risalire. Monza? Ha potenzialità incredibili"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, gli arbitri della 12ª giornata. Triestina-Brescia a Guitaldi. Crotone-Trapani a Castellone
Immagine news Serie C n.2 Ravenna, Okaka e il ritorno al gol: "Ho ripercorso i due anni di stop. Mai pensato di smettere"
Immagine news Serie C n.3 Giugliano, Capuano: "Nemmeno Gesù avrebbe potuto preparare meglio l'esordio"
Immagine news Serie C n.4 Cittadella, Salvi boccia il FVS: "Non è funzionale, ci sono troppe poche telecamere"
Immagine news Serie C n.5 Nuovo scandalo scommesse in Serie C: arbitro accusato di truccare i risultati
Immagine news Serie C n.6 Juventus Next Gen, col Renate in panchina ci sarà Sacchini. Terni con Brambilla
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Da Giugliano e Boattin a Galli e Robino, l'Italia U17 torna fra le prime 8 del mondo
Immagine news Calcio femminile n.2 Juve, Braghin: "Tre trofei da maggio a oggi, ma è la 'falsa' partenza in A che fa notizia"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia U17 fra le prima 8 al mondo, Schiavi: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia femminile, debutto rimandato per Ambrosi: "Sono stati giorni emozionanti"
Immagine news Calcio femminile n.5 Ritorno semifinali di Women's Nations League: Spagna e Germania in finale
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Italia femminile U17 continua a volare al mondiale: 4-0 alla Nigeria, azzurrine ai quarti di finale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…